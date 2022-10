Covid. Devemos ficar “angustiados” porque os EUA reservaram o stock de um “medicamento revolucionário”? “Não, não devemos”

Os Estados Unidos anunciaram esta quarta-feira ter comprado à empresa norte-americana Gilead Sciences quase toda a reserva para os próximos três meses do medicamento remdesivir. Jorge Gonçalves não considera isso propriamente uma má notícia e explica: “De acordo com as últimas notícias este fármaco tem uma grande eficácia, mas quando analisamos os resultados dos estudos que o testaram, no contexto deste vírus mas também de outros, percebemos que a sua eficácia é muito limitada”. Além disso, acrescenta em entrevista ao Expresso, “trata-se de um fármaco administrado por via injetável e que tem reações adversas graves”. Como quais? “Tem toxicidade hepática e o seu uso pode agravar a função pulmonar”, algo ainda mais grave “quando se sabe que um dos órgãos que mais é afetado pelo vírus da covid-19 é o pulmão”. “São necessárias pinças para retirar algum benefício deste medicamento”, acrescenta.

Criado inicialmente para o tratamento do vírus do ébola (ainda que não chegado a ser utilizado para esse efeito, por não se ter provado a sua eficácia nesses casos), o remdesivir foi o primeiro medicamento autorizado nos Estados Unidos para tratar doentes graves com covid-19. Trata-se de um antivírico e, como tal, tem como função “impedir que o vírus use o sistema de replicação de DNA para se multiplicar no organismo”, explica o farmacologista.

No final de abril, Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, afirmava que um ensaio clínico com remdesivir envolvendo 1000 pessoas e realizado por aquele instituto tinha revelado efeitos promissores e que tudo indicava que o fármaco teria “um efeito claro, significativo e positivo na diminuição do tempo de recuperação” dos doentes infetados gravemente com a doença. Em concreto, o estudo demonstrou que os pacientes internados com o vírus e com dificuldades respiratórias tiveram um tempo de recuperação 31% mais rápido do que aqueles que receberam um placebo.

Fármaco “tem muitos riscos” e só pode ser utilizado em “situações limitadas”

Mas Jorge Gonçalves relativiza: “Todos os dados que temos não apontam para efeitos muito impressionantes. Em alguns casos reduz os dias de internamento mas os seus efeitos são modestos”. Além disso, diz, “ainda na semana passada se levantou a questão de este fármaco induzir diabetes”. E volta à ideia do início: “Há sempre uma relação benefício-risco que tem de ser pesada e os riscos deste fármaco fazem com que só deva ser usado em casos clínicos graves e muito específicos”. Ou seja, não se trata de “um medicamento que possa vir a ser usado pela generalidade da população mas apenas em situações muito limitadas”. “O ganho que está demonstrado não justifica que depositemos tantas esperanças neste medicamento como vejo serem depositadas.”

Na sua opinião, aliás, anúncios como os feitos por especialistas norte-americanos e agora pelo Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA — que em comunicado anunciou ter comprado mais de 500 mil doses do fármaco, o que corresponde a 100% da produção da Gilead prevista para o mês de julho (94.200 doses), 90% da produção em agosto (174.900 doses) e 90% da produção em setembro (232.800 doses) — revelam um certo “desespero”, que é o deles mas é também o nosso, desespero de encontrar “alternativas terapêuticas” a uma vacina que não se sabe quando irá surgir e para quem, mas “mais importante do que isso é tentar entender a doença”. “Este vírus não tem uma biologia extraterrestre. Temos de encaixar esta reação entre o vírus e o ser humano dentro do que conhecemos da biologia.”

DGS e Infarmed garantem que não irá faltar remdesivir

Seja como for, o anúncio dos EUA teve impacto. Ao final da tarde desta quarta-feira, Stefan de Keersmaecker, porta-voz da Comissão Europeia responsável pelo tema de saúde pública, afirmou à Lusa que Bruxelas está a negociar com a Gilead a compra e reserva do medicamento. “A comissária Kyriakides [Stella Kyriakides, da área da Saúde e Segurança dos Alimentos] tem estado em múltiplas conversações com o produtor, a Gilead, incluindo em relação à sua capacidade de produção. A Comissão está atualmente também em negociações com a Gilead para reservar doses de remdesivir.” Na semana passada a Agência Europeia do Medicamento recomendou a “aprovação condicional” (em que a empresa fica obrigada a fornecer mais dados sobre ensaios clínicos) do tratamento com o referido fármaco.

O medicamento já é utilizado em Portugal e, precisamente por isso, a ministra da Saúde, Marta Temido, afirmou garantiu na conferência de imprensa da Direção-Geral da Saúde, realizada esta quarta-feira, que o Infarmed “tem assegurada a existência de um programa de acesso precoce para utilização deste medicamento nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde, nos casos necessários”. A autoridade nacional do medicamento divulgou um comunicado a afirmar que “existe stock disponível do medicamento remdesivir, de acordo com as alocações que têm vindo a ser feitas ao nosso país, constituindo uma primeira reserva que garante o acesso imediato ao medicamento”. “Após contacto do Infarmed com o laboratório titular do medicamento remdesivir, este confirma que antecipa que não venha a existir qualquer constrangimento no acesso ao tratamento por parte dos doentes portugueses, tendo a garantia de acompanhamento conjunto da situação”, refere ainda a nota divulgada.

“Isto não passa de uma campanha mediática fantástica” por parte de Trump

Jorge Gonçalves também não acredita que possa vir a surgir um problema de fornecimento do medicamento, “até porque o princípio ativo do mesmo também é produzido em Portugal”. Assim, e verificando-se esta compra por parte dos EUA de quase todo o stock do medicamento, Portugal “até estaria numa posição privilegiada” — ainda que isso “não signifique que o país não possa ser afetado por este açambarcamento”. “Se devemos ficar angustiados porque os EUA reservaram o stock de um medicamento revolucionário? Não, não devemos.” Ao farmacologista preocupa-o mais questões como a “sobrevalorização do medicamento”, não pelos médicos e especialistas, “que conhecem bem as limitações do medicamento e não vão alimentar um otimismo desmesurado em relação ao mesmo”, mas por parte de outros sectores, que podem levar a aumento do seu preço. “Estou convencido de que este momento mediático servirá para encarecer bastante o medicamento”, diz, acrescentando que a “ideia de garantir que os cidadãos norte-americanos são os primeiros a ter acesso a um medicamento para a covid-19 tem sido a máxima de Donald Trump”. “Isto não passa de uma campanha mediática fantástica.”

Uma médica que trabalha numa unidade de cuidados intensivos num dos hospitais portugueses onde o medicamento já é administrado a doentes com o vírus disse algo semelhante ao Expresso, que nem “tudo o que o Presidente norte-americano diz “é para levar à letra” e que por isso não ficou nem mais nem menos “preocupada” com o anúncio feito esta quarta-feira porque a “indústria não iria permitir” que o medicamento simplesmente esgotasse.

A Jorge Gonçalves também preocupa outra coisa: aquilo a que se refere como “iliteracia farmacológica”. “As pessoas conhecem mal os medicamentos, como atuam, e durante muito tempo alimentou-se a ideia de que os químicos não fazem mal à saúde.” E, “agora que precisamos tanto de separar o trigo do joio”, não há “capacidade crítica para separar o que é novo e eficaz do que surge apenas em anúncios de boa vontade para acalmar os espíritos”.