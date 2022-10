O que já sabemos e o que continuamos sem saber sobre a covid-19 seis meses depois

As perguntas que ainda não têm resposta

A Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS) surgiu em 2003 e espalhou-se por 26 países. Infetou oito mil pessoas e causou pelo menos 774 mortos. Até janeiro deste ano, quando o coronavírus SARS-CoV-2 começou a assumir dimensões globais, a Síndrome Respiratória do Médio Oriente (MERS) tinha provocado 866 mortes em 2.519 casos. A SARS e a MERS estão ambas associadas a coronavírus que não são tão facilmente transmissíveis como o SARS-CoV-2, o vírus que provoca a doença covid-19. São já perto de 10,5 milhões os casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus, mais de meio milhão os mortos e mais de cinco mil os recuperados à escala global. A maior dificuldade de transmissão da SARS e da MERS, quando comparadas com a covid-19, prende-se com o facto de aquelas necessitarem de um contacto próximo com os infetados, sendo que estes tendem a não transmitir o vírus antes de apresentarem sintomas.