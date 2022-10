Sentimento anticiência nos EUA pode colocar em causa imunidade à covid-19 quando chegar a vacina

O epidemiologista Anthony Fauci - principal rosto do combate à covid-19 nos Estados Unidos, o que o obrigou a entrar várias vezes em despique verbal com Donald Trump - diz que “se contentaria” com uma vacina com uma eficácia de 70% a 75%. Porém, essa proteção incompleta, aliada ao facto de muitos norte-americanos afirmarem que não vão vacinar-se contra o coronavírus, torna “improvável” que os EUA atinjam níveis de imunidade suficientes para conter o surto.

“O melhor que já conseguimos aconteceu com a do sarampo, que é 97 a 98% eficaz", lembrou o epidemiologista, diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas nos EUA: “Seria maravilhoso se chegarmos lá. Mas acho que não”, declarou, numa entrevista à CNN.

Fauci considerou ainda que, na hipótese de dois terços da população tomarem uma vacina com eficácia de 70% a 75%, a imunidade de grupo (quando uma fatia suficiente de uma população é imune a uma doença infecciosa) é algo “improvável”.

O especialista está preocupado com a existência de “um sentimento geral anticiência, anti-autoridades e antivacina entre algumas pessoas” nos Estados Unidos. Uma percentagem alarmante, considerou, pelo que afirma haver “muito trabalho a fazer" para educar as pessoas, repondo a verdade sobre a importância das vacinas.

O epidemiologista tem uma visão crítica sobre a forma como está a ser garantido o rastreamento de contatos, para colocar em quarentena eventuais infetados, uma das chaves para controlar o vírus. Em relação aos EUA, Fauci foi claro: “Não me parece que estejamos a ir muito bem”.

Em vez de um sistema que recorre ao contacto telefónico, quando “50% das pessoas nem sequer querem falar com uma autoridade”, o melhor seria – defende – ir ao encontro das comunidades . “Calcem as botas e saiam para procurar as pessoas”, afirmou.

Fauci reconheceu porém que o rastreamento de contatos também é dificultado pelo facto de uma percentagem significativa de pessoas infetadas não apresentarem sintomas. Em áreas onde o vírus se está a espalhar na comunidade, 20% a 40% dos infetados são assintomáticos, sublinhou.