Produção de máscaras sofre quebra por falta de encomendas

O mercado da produção de máscaras está a ficar saturado – uma má notícia para o sector têxtil. Nas últimas semanas, as encomendas caíram a pique o que está a atrasar a recuperação do sector, revela o “Jornal de Notícias” esta segunda-feira.

“Não há atividade industrial que consiga sobreviver sem clientes. É um desastre. Não há procura no mercado nacional e europeu”, diz Mário Jorge Machado, presidente da Associação Têxtil Portugal, ao “JN”.

Ao contrário do que acontecia no início de maio, Portugal está agora longe de produzir um milhão de máscaras por dia. E mais: o valor da produção de máscaras está a perder peso.

“É uma quebra muito dramática no sector. As lojas fecharam, as pessoas ficaram confinadas em casa e faltam turistas, que também compravam”, aponta César Araújo, presidente da Associação Nacional das Indústrias de Vestuário e Confeção (ANIVEC).

Em quase três meses, o Centro Tecnológico Têxtil e Vestuário (Citeve) emitiu 2.559 certificados a 1.311 empresas distintas.