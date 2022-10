O boletim da DGS à lupa: internados com maior aumento em quase dois meses

O boletim diário da Direção-Geral da Saúde, que diz respeito à véspera (domingo, neste caso), regista mais quatro mortes, 266 casos de covid-19, 139 curados em Portugal e um número preocupante: um importante aumento nos internados. No total, há agora 1.568 vítimas mortais, 41.912 casos confirmados e 27.205 recuperados.

Há mais 31 pessoas internadas devido à covid-19 do que na véspera: são agora 489, um aumento de 6,8%. Trata-se do aumento absoluto de hospitalizados mais alto desde 7 de maio, há quase dois meses, quando os números registaram mais 36 pessoas (então um aumento de 4,3%). Em termos percentuais, é o crescimento mais relevante desde 9 de junho (então foi de 7,7%). Para além disso, neste momento o número de internados em termos globais é o mais elevado do mês, superando o registo de 1 de junho (471).

Relativamente ao número de novos infetados, é o mais baixo dos últimos sete dias, o que se explica, pelo menos parcialmente, com o efeito segunda-feira, dado que ao fim de semana e especialmente no domingo se realizam habitualmente menos testes. A descida face a domingo (457 casos) é significativa, mas o valor é ligeiramente superior ao da passada segunda-feira, 22 de junho (259).

Quanto aos infetados em unidades de cuidados intensivos (UCI), há menos quatro pessoas a registar do que ontem (71 em termos absolutos, -5,3%). A 1 de junho, o valor era ligeiramente inferior (64) ao atual.

A taxa de letalidade (relação entre o número de infetados e de óbitos) em Portugal está agora nos 3,7%. Este domingo era de 3,8%. Este valor desce consecutivamente há quase um mês, desde 3 de junho (então era de 4,4%), o que é fruto não só da redução do número de mortes como também do facto de uma maior fatia dos novos casos serem menos graves.

Na tradicional conferência de imprensa diária lado a lado com a DGS, o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, anunciou que 3.143 profissionais de saúde com covid-19 já recuperaram. "São mais de 80% dos que tiveram a doença e estão já de volta aos seus empregos e às suas rotinas e a quem muito agradecemos pelo inestimável trabalho ao serviço do país."

Madeira sem novos casos há oito dias

Lisboa e Vale do Tejo concentra 85% do total de novos casos a nível nacional. Isso resulta de serem residentes na região 225 dos 266 novos infetados.

Em termos de distribuição regional, a situação mantém-se estável face aos últimos dias. Apenas o Alentejo (passa de quatro para seis casos) e os Açores (registam um, quando no domingo tinham ficado “limpos”) aumentam em número absoluto.

A segunda região com mais casos, nas últimas 24 horas, continua a ser o Norte (25), seguindo-se o Centro e o Alentejo (ambos com seis), o Algarve (três) e, como já referido, os Açores (um). A Madeira não tem novos infetados pelo oitavo dia consecutivo.

Em termos absolutos, o boletim da DGS revela que Lisboa e Vale do Tejo lidera em casos com 18.977 (e 468 mortes). Seguem-se Norte (17.501 casos, 817 óbitos), Centro (4.100, 248), Algarve (615, 15), Alentejo (477, 5), Açores (150, 15) e Madeira (92, 0).

Os concelhos com mais casos de infeção, os únicos acima dos mil casos, são Lisboa (3.453), Sintra (2.614), Loures (1.812), Vila Nova de Gaia (1.649), Amadora (1.666), Porto (1.414), Matosinhos (1.292), Braga (1.256), Odivelas (1.098) e Gondomar (1.093).

Separando por faixa etária, os casos confirmados (e os novos das últimas 24 horas) ficam assim:



0-9 anos: 1.217

10-19: 1.711

20-29: 6.102

30-39: 6.677

40-49: 6.982

50-59: 6.590

60-69: 4.314

70-79: 3.024

+80: 5.267

Desconhecido: 28

Quanto a óbitos - três ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo e o outro na região Norte - o boletim da DGS mostra esta informação:

0-9 anos: 0

10-19: 0

20-29: 2

30-39: 2

40-49: 18

50-59: 50

60-69: 143

70-79: 302

+80: 1.051