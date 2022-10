EUA. “Antes morrer do que usar máscara”

Embora a comunidade médica indique que o uso de máscara diminui a propagação do novo coronavírus, vários americanos consideram a recomendação uma afronta. Chad Higgins é um deles e, por isso mesmo, foi expulso há uma semana de um supermercado na cidade de Providence, Rhode Island.

“Jamais colocarei um açaime”, desabafava ao Expresso, minutos após o incidente, enquanto saboreava uma barra de chocolate que ficou por pagar, no meio da confusão. “A liberdade para tomar decisões individuais é a base da maneira de ser americana. Praticarei o distanciamento físico se quiserem, mais nada!” O ex-jogador de basebol Aubrey Huff pensa da mesma maneira. “Antes morrer de covid-19 do que viver o resto da vida com medo”, disse ao Expresso, terça-feira, à saída de um encontro de veteranos de guerra, nos arredores da Universidade Brown. “Peguem nela e enfiem-na onde o sol não chega.”

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.

Caso ainda não seja assinante, veja aqui as opções e os preços . Assim terá acesso a todos os nossos artigos.