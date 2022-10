Estados Unidos ultrapassam os 2,5 milhões de casos

Às 17:30 (22:30 de Lisboa), os EUA tinham 2.500.419 casos confirmados de contágio, de acordo com aquela universidade de Baltimore, numa altura em que a pandemia parece estar fora de controlo no sul do país, com estados como a Florida ou o Texas a baterem recordes diários de novos casos.

Os Estados Unidos são já o país com mais mortos (125.039) e mais casos de infeção confirmados (mais de 2,5 milhões).

Seguem-se o Brasil (55.961 mortes, mais de 1,27 milhões de casos), Reino Unido (43.514 mortos, mais de 310 mil casos), a Itália (34.716 mortos e mais de 240 mil casos), a França (29.778 mortos, mais de 199 mil casos) e a Espanha (28.341 mortos, mais de 248 mil casos).

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 495 mil mortos e infetou mais de 9,87 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.