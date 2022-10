"Confinamento" em Lisboa. Marcelo subscreve desmentido do Governo ao "El País"

Marcelo Rebelo de Sousa referiu-se esta sexta-feira à notícia publicada na primeira página do jornal espanhol "El País", dando conta do desmentido que foi feito pelo Governo através de uma nota emitida pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. O Presidente da República declarou ser necessário "repor a verdade" a propósito da informação divulgada por aquele jornal de que teria sido imposto o confinamento a três milhões de habitantes em Lisboa.

"Mantém-se apenas o estado de calamidade num número limitado de freguesias", esclareceu Marcelo, e "em todas as outras há uma transição para um estado de menor gravidade, concretamente o estado de alerta".

Na edição desta sexta-feira, o "El País" noticiou que o Governo português teria ordenado o confinamento a três milhões de pessoas, o que suscitou um desmentido do Ministério dos Negócios Estrangeiros, com um pedido de correção urgente da informação, alegando ser "totalmente falso" que aquela decisão tivesse sido tomada.

"O Ministério dos Negócios Estrangeiros lamenta profundamente que um jornal com o prestígio e a responsabilidade do 'El País' publique uma tal falsidade", refere a nota divulgada, que acrescenta: [O MNE] espera que [o 'El País'] possa fazer a correção devida com a urgência e a publicidade que essa falsidade exige".