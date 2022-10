Brasil. Jair Bolsonaro homenageia vítimas da covid-19 com “Ave Maria” tocada no acordeão

O Brasil registou esta quinta-feira 1141 mortos pela covid-19 e o chefe de Estado, Jair Bolsonaro, numa transmissão em direto na sua página no Facebook, prestou homenagem às vítimas da pandemia.

Bolsonaro pediu ao presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Gilson Machado Neto, para tocar e cantar a música “Ave Maria”, de Schubert.

“Queria aproveitar o Gilson aqui. Sei que muitos programas de rádio tocam a ‘Ave Maria’ a esta hora [18 horas]. Queria então prestar uma homenagem a todos os que se foram, vítimas do coronavírus, e pedir para o Gilson tocar a ‘Ave Maria’”, disse o chefe de Estado.

Com os 1141 mortos registados nas últimas 24 horas, o Brasil totaliza agora 54.971 vítimas mortais devido à covid-19, segundo o Ministério da Saúde do país.

Em relação ao número de infetados, o país contabilizou esta quinta-feira 39.483 novos casos, num total de 1.228.114 pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus.

O país sul-americano já registou a recuperação de 673.729 pacientes infetados, sendo que 499.414 doentes continuam sob acompanhamento, de acordo com o executivo.

A letalidade da doença no Brasil, segundo país do mundo com mais mortos e infetados, está nos 4,5%.