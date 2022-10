Países a pôr Portugal na 'lista negra'? Agência Abreu diz que a venda de viagens a estrangeiros está a zero desde março

O aumento de novos casos de covid-19 em Portugal, numa altura em que os países estão a decidir a reabertura de fronteiras e a retoma de voos, está a trazer um revés ao sector do turismo e viagens. Segundo a Abreu Viagens, a maior rede de agências a nível nacional e líder de mercado, o momento já é grave tendo em conta que as vendas de viagens organizadas para trazer estrangeiros a Portugal estão paradas a 100%, e com quebras da ordem dos 95% no que toca a levar os portugueses para destinos no exterior.

