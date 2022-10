Mais de 220 polícias morreram de covid-19 no Peru

A propósito da covid-19 e dos profissionais que arriscam a vida para a combater, costuma falar-se, antes de mais, em quem trabalha nas instituições de saúde. Mas outros profissionais também se encontram na linha da frente. Entre eles, os polícias. Um exemplo particularmente dramático vem da América Latina.

No Peru, uma das nações do continente mais atingidas pela doença, mais de 220 agentes da polícia já morreram vitimas de covid-19 - grande parte no exercício da sua atividade, ao tentarem evitar aglomerados de pessoas em ruas e mercados.

Com 268.602 infeções registadas e 8.761 mortes, segundo o site "Worldometers", o Peru, entre os países da América Latina, apenas tem o Brasil à sua frente. No mundo inteiro, é o sétimo país com mais infeções. O confinamento decretado há cem dias não parece ter bastado para impedir a tragédia de atingir vastas proporções. Só entre a polícia, segundo a AFP, as infeções já atingiam 15,6 mil há uns dias.