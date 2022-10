Covid-19. Mulheres grávidas passam a ser consideradas um grupo de risco nos EUA

Afinal, as mulheres grávidas correm mais risco de ser gravemente afetadas pela covid-19 do que as mulheres que não estão grávidas. É pelo menos essa a posição do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA, que esta quinta-feira atualizou a sua lista de grupos de risco da infeção pelo novo vírus.

De acordo com o CDC, a gravidez pode aumentar o risco de desenvolver uma forma mais grave da doença, tendo a agência publicado esta quinta-feira um relatório, designado Relatório Semanal de Morbidade e Mortalidade, segundo o qual as “mulheres durante a gravidez têm alterações fisiológicas e imunológicas que podem aumentar o risco de desenvolver infeções respiratórias”.

No relatório conclui-se ainda que as mulheres grávidas infetadas com o vírus têm maior probabilidade de ser hospitalizadas e internadas em unidades de cuidados intensivos. E ainda que “não corram mais risco de vida do que as outras mulheres”, conforme mostram os dados a que os especialistas que elaboraram o relatório tiveram acesso, é necessário cuidado. “Para evitar o desenvolvimento de formas mais graves da doença, as mulheres grávidas devem estar conscientes dos riscos que correm”, lê-se no documento, em que se apela, além disso, à prevenção.

Grávidas são grupo de risco? OMS diz que não e Portugal também

A posição assumida pelo CDC contraria a da Organização Mundial de Saúde (OMS), segundo a qual “não há quaisquer evidências” de que as mulheres grávidas corram mais riscos do que a população em geral. Ainda assim, refere o organismo internacional no seu site, “devido a alterações no organismo e sistema imunitário, é importante que as grávidas tomem precauções para se protegerem contra a covid-19”.

Em Portugal, a indicação é a mesma, e é defendida tanto pelo Núcleo de Estudos de Medicina Obstétrica da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, como pela própria Direção-Geral da Saúde (DGS). Nas suas normas para a gravidez, o parto e a maternidade, atualizadas no dia 5 deste mês, a DGS refere que, “até à data, a grávida não parece ter risco acrescido para a covid-19”. São conhecidas, contudo, “alterações imunológicas durante a gravidez, bem como a possibilidade de desfechos desfavoráveis em situações infecciosas, principalmente no final da gravidez”.

Há outros novos grupos de risco além das grávidas

Mas as mulheres grávidas não foram o único grupo a integrar recentemente a lista do CDC, tendo sido apurados critérios relacionados com a idade e doenças associadas. De acordo com as novas orientações da agência norte-americana, o risco de ficar gravemente doente não existe apenas nas pessoas com mais de 65 anos. Pelo contrário, “vai aumentando com a idade”.

E há mais condições prévias que aumentam também este risco do que aquelas que haviam sido descritas até ao momento. São elas: doença renal crónica, doença pulmonar obstrutiva, obesidade, sistema imunitário fragilizado devido a transplante de órgãos, problemas de coração (como insuficiência cardíaca, doença arterial coronária e cardiomiopatias), anemia falciforme (doença que afeta os glóbulos vermelhos do sangue) e diabetes tipo 2.

“Entender quem está mais em risco de ficar gravemente doente ajuda as pessoas a tomar melhores decisões para elas próprias e para as suas famílias e comunidades”, afirmou Robert Redfield, diretor do CDC, acrescentando que “embora todos nós estejamos em risco de contrair o vírus, é necessário ter consciência de que há pessoas mais vulneráveis”, para que se possam “adotar as medidas necessárias para proteger as suas vidas”.

Além das condições e doenças que aumentam, com toda a certeza, o risco, há as que podem aumentar, e nelas se inclui a gravidez, mas também a asma, hipertensão arterial, doenças neurológicas como a demência e doença cerebrovascular, fibrose cística, entre outras.