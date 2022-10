As mazelas da covid: “Há pessoas que mal conseguem falar, têm exaustão extrema, desequilíbrio e apenas recordações vagas do que aconteceu”

Vítor Passos conseguia correr durante uma hora “mas agora nem cinco minutos”. Já não tem tosse, nem intensa, “na altura quase nem conseguia respirar”, também já não tem as dores musculares a pesar-lhe no corpo com que deu entrada no dia 27 de março no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, infetado com o vírus da covid-19. Esteve internado cinco dias nos cuidados intensivos, a respirar com a ajuda de um ventilador, em coma induzido, outros tantos na enfermaria, perdeu 10kg, “muita massa muscular”, ficou sem forças” e foi “um bocado abaixo”, mas a verdade é que dias depois, a 9 de abril, estava a sair do hospital e a caminho de casa. Diz quem o conhece que foi um “milagre” ter sobrevivido, ele não diz nada.

