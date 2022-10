O boletim da DGS à lupa: nos últimos 10 dias, oito tiveram 300 ou mais novos casos

O boletim diário da Direção-Geral da Saúde, referente a terça-feira, regista mais três mortes, 367 casos de covid-19 e 254 curados em Portugal. Esta quarta-feira regista-se uma cambalhota ao nível do número total de casos confirmados, com a região de Lisboa e Vale do Tejo a superar o Norte, com 17.527 e 17.339 casos, respetivamente.

No total, há agora 1.543 vítimas mortais, 40.104 casos confirmados e 26.083 recuperados.

Pelo segundo dia consecutivo, o número de novos casos está na casa das três centenas, após no domingo e na segunda-feira se terem registado, respetivamente, 292 e 259 infetados. Nos últimos 10 dias, houve oito com 300 ou mais casos. A taxa de evolução dos casos, face a terça-feira, é de 0,9%.

As mortes, registadas apenas em Lisboa e Vale do Tejo, são metade das três registadas na véspera, traduzindo-se assim numa taxa de crescimento de 0,2%.

O número de recuperados aumenta 1% face à véspera, dia em que se registaram 281 curados.

Há menos 12 pessoas internadas devido à covid-19 do que na véspera: são agora 429, uma queda de 2,7%. Quanto aos infetados em unidades de cuidados intensivos (UCI), em Portugal, há mais um do que na terça-feira (73, +1,4%).

O mínimo desde abril no que respeita a estas estatísticas foi obtido a 8 de junho: 366 internados e 55 doentes em UCI. Se quisermos comparar com o início do mês, nesse momento havia mais internados (471), mas menos doentes graves (64).

82% dos novos casos são em Lisboa e Vale do Tejo

A região de Lisboa e Vale do Tejo concentra 82% do total de novos casos a nível nacional. Isso resulta de serem residentes na região 302 dos 367 novos infetados. Na terça-feira, a percentagem tinha sido de 87%, mas, em números absolutos, tinham sido detetados menos três casos (299) em 24 horas na região da capital.

A região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) supera o Norte, no total, com 17.527 e 17.339 casos, respetivamente. No Norte, ainda assim, morreram mais pessoas (814) do que em Lisboa e Vale do Tejo (449). Os concelhos mais preocupantes em LVT, nas últimas 24 horas, foram: Odivelas (53), Lisboa (43), Sintra (43), Amadora (41), Loures (31), Vila Franca do Xira (26), Cascais (20), Oeiras (14) e Moita (12).

A segunda região com mais casos nas últimas 24 horas é o Centro (27), que na terça-feira somava 10. Seguem-se o Algarve (16), o Norte (10), o Alentejo (9) e os Açores (dois). A Madeira não apresenta novos casos. Em termos absolutos, o Centro conta com 4.042 casos e 248 óbitos, a que se seguem Algarve (552, 15), Açores (146, 15), Alentejo (406, 2) e Madeira (92, zero mortes).

Os concelhos com mais casos de infeção, os únicos acima dos mil casos, são Lisboa (3.238), Sintra (2.370), Loures (1.707), Vila Nova de Gaia (1.628), Amadora (1.511), Porto (1.414), Matosinhos (1.292), Braga (1.256) e Gondomar (1.093).

As mortes, que tiveram lugar apenas em Lisboa e Vale do Tejo, registaram-se em doentes com idades compreendidas entre os 30 e 39, 40 e 49 e outra entre 60 e 69 anos. De acordo com o boletim da DGS, os óbitos distribuem-se assim:

0-9 anos: 0 mortes

10-19: 0

20-29: 2

30-39: 2 (+1)

40-49: 18 (+1)

50-59: 49

60-69: 141 (+1)

70-79: 298

+80: 1.033

A faixa etária com mais casos confirmados é 20-29 anos, com 66 casos, seguindo 40-49 (61 casos) e 30-39 (60 casos), o que representa 51% do total. O boletim da DGS permite ainda observar que se registaram 40 casos em crianças e jovens até aos 19 anos. Acima dos 60 anos registaram-se 94 novos casos nas últimas 24 horas. Separando por faixa etária, os casos confirmados (e os novos das últimas 24 horas) ficam assim:

0-9 anos: 1.090 (+21)

10-19: 1.569 (+19)

20-29: 5.790 (+66)

30-39: 6.329 (+60)

40-49: 6.720 (+61)

50-59: 6.389 (+44)

60-69: 4.179 (+34)

70-79: 2.939 (+32)

+80: 5.069 (+28)

Desconhecido: 30