O boletim da DGS à lupa: internados com maior aumento em 10 dias, número de recuperados é o mais baixo em duas semanas

O boletim diário da Direção-Geral da Saúde, referente a domingo, dá conta de mais quatro mortes, 259 casos de covid-19 e 172 curados em Portugal. No total, há agora 1.534 vítimas mortais, 39.392 casos confirmados e 25.548 recuperados.

Há agora mais 17 pessoas internadas com covid-19 em relação à véspera: no total são 424, um aumento de 4,2%. Trata-se do maior crescimento dos últimos 10 dias, quer em termos absolutos quer relativos, comparando com o de dia 12 (mais 25 internados, +6%).

Quanto aos infetados em unidades de cuidados intensivos (UCI) em Portugal, há agora 72, mais três do que ontem (+4,4%). O mínimo desde abril no que respeita a estas estatísticas foi obtido a 8 de junho: 366 internados e 55 doentes em UCI. Se quisermos comparar com o dia 1 de junho, nesse momento havia mais internados (471), mas menos doentes graves (64).

O número de recuperados é o mais baixo dos últimos 14 dias, o que poderá estar relacionado com o facto de os números desta segunda-feira se seguirem a um fim de semana. A taxa de evolução é de 0,7%.

O número de novos infetados é o menor dos últimos oito dias, correspondendo a uma taxa de crescimento face à vèspera de 0,7%. No entanto, continua perto do limiar dos 300 (que foi igualado ou superado entre segunda-feira da semana passada e sábado). O boletim de domingo, referente a sábado portanto, dava conta de 292 novos casos.

O valor dos óbitos é o mais elevado dos últimos oito dias, correspondendo a um aumento de 0,3% comparando com a véspera. Na semana passada, o número de mortos oscilou sempre entre um e três.

A Direção-Geral da Saúde revela ainda que aguarda 1.782 resultados laboratoriais, sendo que existem nesta altura 30.956 casos suspeitos.

Norte regista aumento e representa 27% dos novos casos

Segundo os dados da DGS, 164 dos 259 novos casos de covid-19 foram contabilizados na região de Lisboa e Vale do Tejo, o que corresponde a 63% dos casos no território nacional.

É uma percentagem alta, mas inferior ao que tem sido hábito nas últimas semanas. Na região da capital foram registados esta segunda-feira menos 66 casos do que na véspera (225, o que representou 77% do total nacional).

O menor peso no total nacional também é muito influenciado por um aumento dos novos casos no Norte: esta segunda-feira houve 71, o que equivale a 27% do total nacional. No domingo, a região mais fustigada do país no início da pandemia tinha assinalado apenas sete.

Os restantes novos casos dizem respeito ao Algarve (oito), Alentejo (dois), Centro (14). Madeira e Açores não têm novos casos.

As quatro vítimas mortais tiveram lugar em Lisboa e Vale do Tejo, uma região com seis concelhos com pelo menos 10 novos casos: Lisboa (39), Sintra (26), Amadora (23), Loures (19), Cascais (12) e Vila Franca de Xira (10).

Em termos absolutos, observando agora todo o território, o Norte continua à frente das restantes regiões, com 17.320 infeções identificadas e 814 mortes. Seguem-se Lisboa e Vale do Tejo, cada vez mais perto, com 16.926 casos e 440 óbitos, Centro (4.005, 248) e Algarve (529, 15). Completam a lista Açores (144, 15), Alentejo (376, 2) e Madeira (92, zero mortes).

Os concelhos com mais casos de infeção, os únicos acima dos mil casos, são Lisboa (3.150), Sintra (2.272), Loures (1.654), Vila Nova de Gaia (1.611), Porto (1.414), Amadora (1.436), Matosinhos (1.292), Braga (1.256) e Gondomar (1.093).

De acordo com o boletim da DGS, os óbitos distribuem-se assim:

0-9 anos: 0 mortes

10-19: 0

20-29: 2

30-39: 1

40-49: 17

50-59: 49

60-69: 138

70-79: 296

+80: 1.031

Separando por faixa etária, os casos confirmados (e os novos das últimas 24 horas) ficam assim:

0-9 anos: 1.052

10-19: 1.522

20-29: 5.657

30-39: 6.200

40-49: 6.597

50-59: 6.299

60-69: 4.119

70-79: 2.895

+80: 5.020

Desconhecido: 31