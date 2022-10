Covid-19. Líder da Ordem do Porto adverte Ministério da Justiça que acesso dos advogados aos tribunais não pode ser barrado por porteiros

O presidente do Conselho Regional do Porto considera que, depois das medidas restritivas implementadas aos mais diversos níveis e que também se repercutiram no funcionamento dos tribunais e das repartições públicas, é altura de dizer basta a determinados excessos. “É inquestionável a necessidade de prevenir e controlar os efeitos da covid-19, mas a pandemia não pode ser pretexto para arbitrariedades e procedimentos absolutamente díspares de comarca para comarca, de tribunal para tribunal e de repartição para repartição”, declarou Paulo Pimenta numa mensagem enviada, esta segunda-feira, aos advogados.

O líder da Ordem dos Advogados do Porto lembra que os tribunais não existem sem juízes, sem procuradores e sem advogados, advertindo que, para além das diferenças funcionais de cada uma destas profissões forenses, “o que distingue os juízes e os procuradores dos advogados é que aqueles têm gabinete no tribunal em que prestam funções, enquanto os advogados têm escritório e deslocam-se entre tribunais”. Para o responsável da Ordem, é por isso inadmissível que o ingresso dos advogados nos edifícios dos tribunais, quer para intervir em diligências como para consultar processos nas secretarias, seja impedido ou restringido, lamentando que, a propósito da pandemia, “todos os dias e nos mais diversos pontos do país”, os advogados se confrontem com “um tratamento que constitui uma verdadeira afronta” à dignidade da profissão.

“É inaceitável que a entrada dos advogados seja barrada por um qualquer porteiro ou segurança com a vaga invocação do cumprimento de 'instruções superiores'", acrescenta Paulo Pimenta em comunicado, que questiona: “quem dá essas “instruções, com que legitimidade e com que fundamento?”. O responsável da Ordem do Porto sustenta ser uma “indignidade reter todos os advogados à entrada do tribunal até que o porteiro ou segurança receba “indicações” para facultar a entrada.

“Se um advogado se identifica como tal e declara que pretende dirigir-se a uma secretaria para consultar um processo, não pode ser impedido de ingressar no edifício e de, assim, exercer a sua profissão. Se um advogado se apresenta em tribunal para uma diligência que vai realizar-se nesse dia e nessa hora, deve ser-lhe franqueado imediatamente o acesso, com a indicação da sala de audiências à qual deverá dirigir-se para exercer o seu patrocínio”, defende.

Segundo Paulo Pimenta, estas “são garantias mínimas da profissão e estão a ser violadas impunemente todos os dias”, situação que alega ter de acabar, preconizando que esta forma de gestão do acesso aos edifícios revela, por um lado, que os tribunais ainda não estão devidamente preparados para cumprirem a sua função no contexto da pandemia e, por outro, que há uma total desorganização. “Basta ver que, nesta matéria, têm intervenção diversas entidades, designadamente o Ministério da Justiça, Direcção-Geral da Administração da Justiça, Conselho Superior da Magistratura, Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, Procuradoria-Geral da República, Direcção-Geral da Saúde”, lembra o jurista, que avança ainda que, em cada uma das 23 comarcas, os respetivos órgãos de gestão também intervêm no assunto.

“Isto para não falar de certos juízes que supõem que lhes é lícito definir regras de saúde pública para os 'seus' processos”, diz Paulo Pimenta, avisando que, num cenário destes, ”reina a desorganização”, apontando o dedo “inteiramente ao Ministério da Justiça, cujos responsáveis deveriam ser capazes de, respaldados em diretrizes da DGS, definir e fazer cumprir as regras de saúde pública relativas ao funcionamento dos tribunais no quadro da pandemia, por todo o país”.

Paulo Pimenta critica ainda os responsáveis do Ministério da Justiça por reunirem com os Conselhos Superiores, com a Procuradoria-Geral da República e até com as estruturas sindicais dos juízes e dos procuradores, “sem se lembraram de perguntar à Ordem dos Advogados o que tem a dizer sobre o assunto”.

“A atitude dos responsáveis do Ministério da Justiça, revelando falta de autoridade, falta de visão e preocupante inépcia, tem por efeito contribuir para o caos. Aliás, afigura-se de meridiana clareza que não deve caber aos Conselhos Superiores, nem à Procuradoria-Geral da República, tão pouco aos órgãos de gestão das Comarcas, menos ainda aos juízes e aos procuradores individualmente considerados, tratar de questões de saúde pública”.

Falta de regras uniformes fomenta abusos

“E já agora, qual a legitimidade de um juiz para impor regras ou exigências de saúde pública que não foram definidas pela DGS?”, interroga em comunicado Paulo Pimenta, indo ao ponto de questionar se tal não “constituirá um abuso de poder”. Para o presidente do CRP, não é de ignorar “o esforço e o empenho de muitos presidentes de Comarca, assim como não é de ignorar que há tribunais onde as coisas correm com normalidade e com respeito pela advocacia”.

Salientando que a regra está, contudo, longe de ser essa, o que mais choca Paulo Pimenta é o sentimento de que esta descoordenação “gera condições para o arbítrio, para o abuso, para os pequenos poderes fácticos de que se alimentam uns quantos”. “Apesar de as questões da justiça e dos tribunais estarem longe de ser uma das prioridades do Governo, impõe-se que o Ministério da Justiça tenha capacidade e vontade de reverter a situação do acesso aos tribunais por parte dos advogados, sob pena de concluirmos que a advocacia e a dignidade dos advogados não fazem parte das preocupações dos responsáveis deste Ministério da Justiça”, adverte o jurista, que na sua comunicação aos advogados refere também que a situação “é muito grave nas repartições públicas, em conservatórias do registo, nos serviços da autoridade tributária e nos serviços de mobilidade e transportes”.

“Para além dos históricos atrasos na resposta às solicitações dos utentes (atrasos agora justificados, muito convenientemente, pela pandemia), há todo um conjunto de arbitrariedades diárias que atingem os advogados, ora impedidos de acompanharem os seus clientes, a pretexto de que o atendimento é individual, ora impedidos de se prevalecerem da prerrogativa do atendimento”, alega.

O responsável regional da Ordem defende que a pandemia não pode ser “pretexto para negligenciarmos a luta pela dignificação da advocacia, tanto mais que uma comunidade cujos advogados sejam constrangidos, limitados ou desconsiderados é uma comunidade diminuída”.