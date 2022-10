Travar contágios usando superfícies milenares, cigarras e libelinhas

Todos os anos, 700 mil pessoas morrem de doenças resistentes a fármacos. Se os micróbios desenvolverem defesas contra os antibióticos, 10 milhões morrerão por ano em todo o mundo. O cálculo é de Gerald Larrouy-Maumus, investigador de doenças infecciosas do Imperial College London. O cientista é também rápido a avançar com soluções. Em entrevista ao Expresso, sugere, além de hábitos de higiene, a transformação de superfícies, utilizadas como plataformas pelos agentes patogénicos para a propagação, em armas que os aniquilem. “Estamos a lidar com o coronavírus e temos de pensar nos vetores da gripe. O coronavírus tem diferentes tempos de vida, consoante a superfície. No cobre, o vírus pode permanecer por quatro horas, mas no plástico pode ficar ativo durante cinco a sete dias.”

É precisamente o cobre que o investigador de Londres apresenta como revestimento possível para reter bactérias e vírus, inativá-los e diminuir a transferência por toque. “O cobre é usado pelo ser humano há mais de três mil anos, e nunca se viu um aumento da resistência microbiana ao material. Por isso, é improvável que bactérias e vírus venham a desenvolver essas defesas.” Gerald Larrouy-Maumus também explica que “o cobre gera radicais livres capazes de comprometer o ADN, os vírus e as proteínas bacterianas”. Milhares de anos depois, estas propriedades podem continuar a prover defesas contra infeções em hospitais e outras instalações em que o risco de exposição é elevado.

