Primeira demissão por covid chega a tribunal

Os sintomas evidenciaram-se depois do almoço, quando regressou ao trabalho. Pedro Xavier Simões, 30 anos, gestor de marketing e comércio eletrónico na Miranda & Irmãos, uma empresa de peças e acessórios fortemente internacionalizada no universo das bicicletas de competição, deu entrada a 10 de março no hospital de Águeda, sendo transferido para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra e diagnosticado positivo à covid-19 a 11 de março. Teve alta no dia 17. Quando os bombeiros de Águeda o vieram buscar, deixou um papel na cama de hospital, para quem viesse. Deixou escrito um soundbyte, que com o novo coronavírus se tornara viral: “Vai ficar tudo bem.” Permaneceu em isolamento em casa dos pais os 14 dias recomendados pela DGS. A baixa médica prolongou-se até 26 de abril.

Durante o período de internamento, isolamento e convalescença, a sua relação com a empresa deteriorou-se. Segundo Pedro Simões, os sinais começaram estava ele numa sala improvisada junto ao bar do hospital de Águeda, deitado numa marquesa, a contas com a febre e a ansiedade. “Recebi contactos de responsáveis da empresa a proibir-me de mencionar o nome desta. Não podia ser associada à covid-19.” As comunicações sucederam-se nos tempos seguintes, endurecendo de tom. Por inerência profissional, Pedro Simões respira digital. Por ser dos primeiros casos de infeção no distrito de Aveiro, no concelho de Águeda e até no país, era um alvo mediático. Falou abertamente do seu caso pessoal, em lives, para diversos órgãos de comunicação social, incluindo televisões. “Nunca mencionei a empresa.” Uma vez, por distração, num programa da tarde da RTP, “estava com uma T-shirt da empresa vestida”.

