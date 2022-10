Marques Mendes: Governo com "incapacidade gritante para decidir" sobre a TAP, novo ano letivo e foco de Lisboa

"Não se compreende o atraso" do governo sobre a injeção de capital na companhia aérea TAP, defende Luís Marques Mendes no espaço de comentário semanal no Jornal da Noite, da SIC. Acredita haver uma "incapacidade gritante do governo para decidir", que o faz não compreender que "o tempo certo já passou e que "isto tem todos os ingredinetes para correr mal".

O atraso dá aso a um mal estar, nas palavras do comentador, que já causou, por exemplo, a entrega de uma providência cautelar por parte da Associação Comercial do Porto, no Supremo Tribunal Administrativo, para suspender o financiamento da empresa,como noticiado pelo Expresso. Marques Mendes assume que "o norte está a ser maltratado, não tem havido bom senso" e que a falta de uma decisão do governo "é má para a TAP, para o governo e para o turismo".

Mas não só neste âmbito se denota a dificuldade para tomar decisões, afirma. Marques Mendes volta a chamar à tona o tema do aeroporto da Portela - considerando a baixa de turistas esta é uma boa altura para iniciar a construção - e sublinha a polémica com a falta de regras para o novo ano letivo, que a tutela da Educação já assumiu só serem divulgadas quando findo o ano letivo atual.

Jovens "não têm o direto a serem imaturos e irresponsáveis desta maneira"

No espaço de comentário de domingo à noite, Luís Marques Mendes considerou, sobre os últimos incidentes relacionado com ajuntamentos a precisarem de intervenção policial, especialmente durante o fim de semana, que os jovens "não têm o direto a serem imaturos e irresponsáveis desta maneira". Corroborando as palavras de António Costa e de Marcelo Rebelo de Sousa, quando admitiram a possibilidade de medidas "mais duras", Marques Mendes diz que "tem de se agir".

Também Lisboa e Vale do Tejo, num claro planalto relativamente ao resto do país, é um "problema que já tem três ou quatro semanas e uma tendência que já existe". O comentador afirma que é "importante" que, da reunião desta segunda feira entre António Costa e vários autarcas das zonas mais afetadas pela pandemia, saiam "medidas concretas", porque as que existem são, na sua opinião "insuficientes".

Sobre a exclusão de Portugal na reabertura de fronteiras: "testar pode ser mau para as estatísticas mas é bom para a saúde"

Entre os acontecimentos que marcaram semana e que mereceram destaque no comentário semanal, Luís Marques Mendes falou também sobre a polémica com a exclusão de Portugal, por parte de alguns países, na hora de abrirem as fronteiras, alegando o parâmetro do número de casos por número de habitantes. "As notícias não são boas", confirma, assinalando que "há um trabalho diplomático que tem de ser feito para explicar aos países que há outros indicadores" a ter em conta, como o da taxa de letalidade, em que "somos a 8ª posição na União Europeia, uma ótima posição". "Testar pode ser mau para as estatísticas mas é bom para a saúde. Não estamos a trabalhar para a estatísitca", reafirma o comentador, justificando a má posição portuguesa com o facto de que Portugal também é dos países que mais testes realiza.

Receber a final da Champions é "positivo". Comentário de Costa não foi feliz mas "intenção não era má"

Apesar de ter achado "um exagero" a cerimónia para festejar a escolha de Portugal como país anfitrião da final da Champions, Marques Mendes considera-a "positiva, mesmo que não haja espectadores nos jogos", como está previsto. "Isto significa que durante três semanas vamos ter cá as melhores equipas de futebol do mundo, os melhores jogadores de futebol do mundo, equipas de jornalistas que vão dar notícias sobre Portugal". Quando António Costa comentou que a decisão era também um presente para os profissionais de sáude portugueses, "não foi com má intenção, mas não foi a melhor expressão do mundo", considera o comentador, que remata a dizer que "estaríamos a lamentar-nos se não tivéssemos ganho" a oportunidade.

Leão em estreia sem espinhas. Ramalho "bobo da festa de forma injusta"

Sobrou tempo para comentar duas figuras da semana. João Leão, que assumiu a pasta das Finanças deixada por Centeno, e que teve, na opinião de Marques Mendes, uma estreia "discreta, sem falhas", num balanço "positivo". Já António Ramalho, presidente do Novo Banco e a quem foi deixado um recado por João Leão - "deve concentrar-se em gerir bem o novo banco" - "foi o bobo da festa, toda a gente bateu nele, da direita à esquerda" e injustamente, nas palavras do comentador. "É dos poucos casos em que uma pessoa foi atacada de forma injusta", considera.

O tema decorre do facto de o presidente do Novo Banco ter afirmado em entrevista ao Jornal de Negócios e à Antena 1 que o banco poderia ter de pedir mais dinheiro ao Fundo de Resolução do que estava estimado, por causa da pandemia, levando o ministro a esclarecer que "não está prevista nenhuma verba para além dos 3,89 mil milhões". Marques Mendes garante que "António Ramalho não pediu dinheiro extra".