"Forças da ordem a atuar e a autuar": António Costa deixa aviso a organizadores e participantes de festas

O primeiro-ministro, António Costa, voltou a apelar ao cumprimento de todas as regras de segurança e admitiu criar um "quadro punitivo" para quem organizar e participar em festas ilegais e ajuntamentos e voltou a apelar ao cumprimento de todas as regras de segurança.

"O fim do período de confinamento obrigatório deu-nos mais liberdade, mas também mais responsabilidade. Depois de termos feito tudo bem até aqui, agora não vamos estragar. Senão é uma chatice ter as forças da ordem a atuar e autuar", afirmou o governante.

À entrada de um espetáculo no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, para assistir ao espetáculo "By Heart", que marca a reabertura desta sala de espetáculos o primeiro ministro comentava desta forma os recentes acontecimentos que envolveram festas ilegais e ajuntamentos, sobretudo de jovens, em várias partes do país. "Muita gente mais nova pode ter menos risco de contrair [a covid-19], mas tem um enorme risco de a transmitir", alertou.

Nesse sentido, António Costa assegurou que "as forças de segurança já atuaram nas últimas noites e atuarão sempre que for necessário".

Já onde o primeiro ministro tinha comentado os recentes ajuntamentos, reforçando a ideia de que prefere controlar a situação, mas admitindo a hipótese de "dar passos atrás" no processo de desconfinamento, se assim for necessário.