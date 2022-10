Contágio influencia seguros de vida

Não é uma daquelas informações que conste da carta institucional ou da publicidade das seguradoras para atrair novos clientes. Mas, ao que apurou o Expresso, desde que Portugal registou as primeiras vítimas mortais por covid-19 passou a constar dos questionários para a subscrição de seguros de vida — incluindo os que estão obrigatoriamente associados ao crédito à habitação — uma questão sobre se o subscritor está ou esteve infetado pelo novo coronavírus. Em alguns casos, a pergunta alarga-se à família próxima. Uma resposta afirmativa pode, por exemplo, inviabilizar ou colocar em suspenso empréstimos para compra de casa.

Até ao momento, não se conhecem queixas de consumidores relacionadas com esta “adaptação”, que deriva das circunstâncias da pandemia, nem se sabe durante quanto tempo a doença vai ser fator de elegibilidade para a subscrição de um seguro de vida, estando dependente dos progressos da medicina.

