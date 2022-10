Covid-19. DGS com erro no número de casos por concelho. O Porto tem, afinal, mais 51, e há mais dez com mudanças

A Direção-Geral da Saúde atualizou a tabela com o número de casos de infeção por covid-19 por concelho, registando-se diferenças em quase 80 concelhos. O erro resultou da transposição de dados mas não interfere no número total de infetados transmitido no boletim deste sábado, 38.841, nem no aumento de casos nas últimas 24 horas, 377.

O Porto é o concelho do país onde a correção marcou uma maior diferença. O concelho tem agora mais 51 casos do que foi reportado anteriormente. Também Braga contabiliza mais 18 casos, Matosinhos contabiliza mais 13 casos, Vila Nova de Foz Côa mais 25, a Maia regista mais 22 casos e Cinfães mais 19.

No concelho da Moita há menos 17 casos, no de Vieira do Minho há menos 15, no de Oeiras há menos 12, tal como em Ponta Delgada, e o concelho do Nordeste, também nos Açores, conta menos 38 casos. Nos restantes 68 concelhos reavaliados, as diferenças são inferiores a dez casos.