Covid-19. Médico morreu no Hospital de São José

Um médico de 68 anos morreu na madrugada desta quinta-feira nos cuidados intensivos do Hospital de São José, em Lisboa, avança o “Público”. Trata-se do primeiro caso conhecido de uma morte com covid-19 neste grupo profissional.

O jornal escreve que o médico terá sido infetado com o novo coronavírus por um colega e encontrava-se nos cuidados intensivos há mais de 40 dias.

A morte foi confirmada pelos presidentes da Federação Nacional dos Médicos e do Sindicato Independente dos Médicos.

Uma fonte hospitalar disse ao “Público” que, ao que tudo indica, o profissional de saúde não tinha fatores de risco associados.

O médico era especialista de medicina geral e familiar e colaborava com a equipa de gastroenterologia do Hospital Curry Cabral, que faz parte do mesmo centro hospitalar do São José, apesar de não integrar os quadros do hospital.