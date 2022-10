Covid-19. Algumas mutações podem estar a tornar o vírus menos perigoso, mas nem todas

Recentemente, o mundo ficou alarmado com a notícia de que a China, após ter mantido a epidemia sob controle durante largas semanas - os únicos casos novos eram relativos a pessoas oriundas de fora do país - estava a enfrentar um novo surto do coronavírus.

Centrado num grande mercado em Pequim, o surto levou não só ao respetivo encerramento, como à realização de testes nas dez mil pessoas que lá trabalham. O alarme público cresceu quando se soube que desta vez, segundo o epidemiologista-chefe do Centro para o Controle e Prevenção de Doenças na China explicou ao "Global Times", o que está em causa é uma nova estirpe do vírus.

A notícia, porém, poderá não ser tão preocupante como parece. É normal os vírus sofrerem mutações que nem sempre os tornam piores. Falando à "Deutsche Welle", o proeminente virólogo alemão Christian Drosten que se a mutação permitir que o vírus "se replique ainda melhor no nariz e for transmitido ainda mais eficazmente", isso poderá tornar as epidemias menos perigosas.

Porquê? Porque, caso as pessoas se sintam muito mais doentes, tenderão a ficar em casa, o que ajuda a prevenir novas infeções. Ou seja, será um elemento a contrariar uma das características que torna o Sars-Cov-2 especialmente perigoso quando comparado com outros coronavírus - o facto de frequentemente ser transmitido por pessoas sem sintomas visíveis da doença.

Outras razões para esperança. Mas não só

O artigo da "Deutsche Welle" acrescenta que as mutações também podem eventualmente fazer com que um vírus vá enfraquecendo e acabe por desaparecer. Assim terá acontecido com o Sars, que provocou a primeira pandemia do século XXI mas que acabou por desaparecer ao fim de menos de dois anos, em 2004.

A dimensão global dessa pandemia, cujos mortos não chegaram aos oitocentos, nada tem a ver com a do atual coronavírus, apesar das semelhanças que existem entre os dois vírus. E uma das razões que parece explicar a especial mortalidade do Sars-Cov-2 em países como a Itália e os Estados Unidos comparados com outros países anteriormente atingidos, segundo um estudo do Scripps Research, um instituto de pesquisa norte-americano, é justamente outra mutação.

Denominada D614G, essa mutação estará associada a um aumento do número das "espigas" que permitem ao vírus ligar-se às células e infeta-las, noticiou recentemente a Reuters.