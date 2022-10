Covid-19. O que acontece quando o vírus infeta um quartel de bombeiros?

“Pelo menos dois bombeiros tiveram sintomas ligeiros, mas, do ponto de vista clínico, a situação não é preocupante”, diz ao Expresso o presidente da Câmara Municipal de Benavente, Carlos Coutinho. O autarca explica que o recente surto que afetou o Corpo de Bombeiros Voluntários de Samora Correia e infetou 11 operacionais, incluindo o comandante, é uma consequência do estado da pandemia na região de Lisboa e Vale do Tejo. “Não temos cadeias de transmissão no município. Os casos que existem, como este, são todos importados”, conclui o presidente. Nos últimos 10 dias, o números de casos confirmados no município subiu de 65 para 86. O Estado de Emergência Municipal continua ativo e as reuniões no Posto de Comando voltaram a ser diárias.

O primeiro caso nos bombeiros de Samora Correia foi confirmado ainda no início do passado fim de semana e suspeita-se que tenha tido origem na região da Póvoa de Santa Iria, onde reside o operacional infetado. O que se seguiu foi uma luta contra o tempo, para rastrear todas as linhas de contágio que poderiam dali ter resultado. A partir daquele bombeiro infetado, rastrearam-se os colegas com quem contactou nos dias anteriores e respetivas famílias. “Alguns têm filhos na escola primária e na escola básica”, diz o presidente da Junta de Freguesia de Samora Correia, Augusto Ferreira. “A prioridade agora é impedir que alguns casos isolados se transformem num foco de infeção”.

Os testes rápidos feitos aos bombeiros no fim de semana começaram a chegar positivos ainda no domingo, mas só na terça feira se conheceram os resultados finais: 11 bombeiros estão infetados, incluindo o capitão, e 43 deram negativo. Alguns operacionais estão em confinamento dentro do quartel, outros nas próprias residências e há ainda um grupo de 20 elementos, onde se inclui o comandante, que está em isolamento numa Zona de Concentração e Acolhimento de Pessoas (ZCAP), na Companhia das Lezírias.

Ainda na madrugada de domingo para segunda feira, todas as áreas do quartel foram descontaminadas por ozonificação. Nessa mesma noite, o corpo de bombeiros reajustou a sua capacidade: o socorro à população passou a ser assegurado pelos Bombeiros Voluntários de Benavente e Vila Franca de Xira. “A este ponto, termos ambulâncias de Samora Correia a socorrer a população poderia gerar desconforto e insegurança”, completa o presidente da autarquia. Os testes foram também alargados aos funcionários da proteção-civil e do posto de comando. Todos deram negativo.

O quartel de Bombeiros Voluntários de Samora Correia está agora com a sua capacidade reduzida, mas, numa publicação na rede social Facebook, o comandante dos bombeiros, Miguel Cardia, tal como os presidentes da concelhia e freguesia, garantem que o socorro à população nunca esteve, nem está comprometido.