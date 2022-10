Coreia do Sul pede cautela na utilização de dexametasona. Está em causa o sistema imunitário

Cautela, é isso que é necesśario na possível utilização do anti-inflamatório dexametasona, que foi estudada por um grupo de investigadores de Oxford, tudo indicando que o seu uso em doentes com covid-19 pode reduzir a sua mortalidade.

Citado pelo jornal britânico "The Guardian", o diretor do Centro de Prevenção e Controlo de Doenças sul-coreano, Jeong Eun-kyeong, sublinhou o facto de "muitos especialistas terem já alertado" que o referido medicamento "não apenas reduz a resposta inflamatória, como também afeta negativamente o sistema imunitário", podendo ter efeitos secundários indesejáveis.

O referido estudo concluiu que o medicamento pode aumentar a probabilidade de sobrevivência de doentes com covid-19, mas foram já vários os especialistas a sugerir calma e prudência, incluindo em entrevista ao Expresso. Jorge Gonçalves, farmacologista e diretor do laboratório de Farmacologia da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, disse, aliás, que se as pessoas acorressem às farmácias a comprar a dexametasona, tal como aconteceu com a hidroxicloroquina, isso seria uma "catrástrofe".

Também citada pelo "Guardian", a diretora da unidade de cuidados intensivos do Massachusetts General Hospital, Kathryn Hibbert, lembrou, aliás, "que durante a pandemia de covid-19 foram já realizados vários estudos com resultados aparentemente promissores" mas que, no final, se vierem a revelar "pouco convincentes".

Face às promessas e receios na utilização deste anti-inflamatório, a Organização Mundial de Saúde decidiu fazer o seu próprio estudo sobre o medicamento, de modo a conseguir ponderar, com mais rigor, riscos e benefícios.

Esta quarta-feira, Mike Ryan, diretor da organização, afirmou que a dexametasona deve ser utilizada apenas em casos graves de infeção por covid-19. "É extremamente importante que seja utilizado apenas em pessoas em estado crítico que possam beneficiar, de forma clara, do medicamento."