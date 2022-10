Covid-19. Governo boliviano pede aos doentes que se desloquem para os hospitais de forma a evitar mortes na rua

O governo boliviano pediu esta terça-feira a quem apresente sintomas de covid-19 para que se desloquem aos hospitais o mais rápido possível, para evitar situações que estão a chocar o país, como a morte de pessoas nas ruas.

O ministro interino das Obras Públicas, Ivan Arias, disse que as mortes nas ruas acontecem porque as pessoas estão "à espera do último momento" para irem ao hospital, apesar de a sua situação já ser crítica. "O que é aconselhável é que, quando já se tem um pequeno sintoma, vá ao médico", apelou Arias numa conferência de imprensa realizada em La Paz.

Nos últimos dias, vídeos e fotos de corpos nas ruas ou à porta dos hospitais foram publicados nos órgãos de comunicação social e no Facebook. Um dos casos que chocou o país foi registado durante o fim de semana numa rua da cidade de Cochabamba, onde foi encontrado o corpo de um homem, depois de durante cerca de cinco horas ter recorrido a pelo menos sete hospitais, segundo a mulher do falecido, que preferiu não se identificar, disse a Efe.

O Serviço de Saúde do Departamento de Cochabamba informou que o homem testou positivo à covid-19, embora os membros da família afirmem que a sua morte foi de ataque cardíaco, devido a excesso de peso. Quando foi a enterrar, o corpo do homem foi rejeitado em três cemitérios, uma vez que o resultado do teste estava pendente e o Gabinete do Provedor de Justiça teve de intervir para que o cadáver pudesse ser cremado.

"Não tenho dinheiro para pagar a cremação e é injusto que tenhamos sido deixados à nossa sorte com o corpo", disse a viúva. Segundo uma contagem do jornal "Página Siete" de La Paz, dez pessoas já morreram nestas condições nas últimas três semanas na Bolívia.

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos expressou através do Twitter a sua consternação por estas mortes face "à impossibilidade de receber cuidados médicos, devido à sobrelotação hospitalar", reconhecendo ao mesmo tempo os esforços do Estado para melhorar os cuidados.

A Bolívia está em quarentena desde 10 de março e entrou num confinamento mais flexível desde a semana anterior em parte do país, numa tentativa de relançar a economia, mas as restrições permanecem nas regiões mais atingidas pelo novo coronavírus, que até agora provocou 632 mortes e 19.073 casos confirmados.