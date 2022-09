Covid-19. Alemanha, França, Itália e Países Baixos assinam acordo para garantir fornecimento de 300 milhões de doses de vacina à UE

Alemanha, França, Itália e Países Baixos assinaram um acordo com o grupo farmacêutico AstraZeneca para garantir o fornecimento à União Europeia (UE) de 300 milhões de doses de uma eventual vacina contra o coronavírus, anunciou este fim de semana o Governo alemão citado pelo jornal “Le Figaro” e pela Agência France-Presse (AFP).

O acordo foi assinado com o grupo, nascido em 1999 da fusão da empresa sueca Astra e da britânica Zeneca, que prevê o aprovisionamento de todos os países da UE a partir do momento em que for encontrada uma vacina contra a covid-19, a doença associada ao novo coronavírus. A indicação foi dada pelo Ministério alemão da Saúde, segundo o qual o desenvolvimento de uma vacina poderá ser conseguido com sucesso até ao final deste ano.

As doses “devem ser distribuídas a todos os Estados-membros que queiram participar, dependendo da dimensão da sua população”, precisou a tutela. “Para que as vacinas estejam disponíveis em grande número muito rapidamente, após a sua eventual aprovação este ano ou no próximo, a capacidade de produção deve ser garantida por contrato desde agora”, sublinhou.

Contratos de compra antecipada

A Comissão Europeia apelou na sexta-feira à união dos Estados-membros para garantirem um acesso privilegiado a uma futura vacina, destacando em particular a celebração de contratos de compra antecipada.

Os laboratórios tentam encontrar uma vacina em tempo recorde, em 12 a 18 meses face aos muitos anos que levaria em condições normais, prossegue o “Le Figaro”. Este avanço permitirá aos países da UE investir em capacidade de produção enquanto os ensaios clínicos em humanos não estão finalizados, dando aos Estados-membros o direito de comprar um certo número de doses a um determinado preço assim que a vacina estiver disponível, detalha ainda o jornal francês.

Os principais grupos farmacêuticos estão envolvidos numa corrida ao desenvolvimento de uma vacina contra o coronavírus, que matou até ao momento mais de 434 mil pessoas e infetou quase oito milhões em todo o mundo. Segundo os dados mais recentes da Universidade Johns Hopkins, o total de recuperados a nível global ronda os 3,8 milhões.