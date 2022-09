Segunda-feira mágica: 9 países europeus reabrem fronteiras ao turismo 

A próxima segunda-feira marca uma nova etapa no caminho de recuperação da Europa em tempos de pandemia. Nove países, incluindo Alemanha, França, Grécia, Bélgica, Suíça e Holanda abrem as suas fronteiras a outros membros da União Europeia.

Mas esta abertura vai trazer os visitantes de volta? É a questão levantada pelo jornal britânico "Financial Times" (FT) num momento em que alguns países europeus já levantaram as barreiras criadas entre parceiros comunitários, mas ainda há casos especiais, como o das fronteiras entre Portugal e Espanha que só abrem as fronteiras a 1 de julho, ou o de Malta, que continua com as portas fechadas ao exterior. Ao mesmo tempo, numa altura em que muitos países comunitários continuam a não permitir a entrada a quem chega do Reino Unido, a União Europeia já fez passar a mensagem de que esperava ver toda a zona Shengen abrir as suas fronteiras ao mundo a partir de 1 de julho.

Cinco repórteres do jornal britânico, fazem o ponto da situação em cinco capitais europeias: Paris, Madrid, Roma, Atenas e Budapeste, cidades que começaram a entrar no “novo normal”, mas onde a ausência de turistas continua a marcar a diferença face aos dias pré-covid.

Em Paris, “os engarrafamentos voltaram, as lojas abriram e os terraços dos cafés estão novamente lotados” mas ainda é demasiado fácil encontrar uma cadeira metálica verde livre nos jardins das Tulherias, num sinal claro de que o turismo, “grande motor da economia”, continua ausente, diz a jornalista Leila Abboud.

Num país que recebe mais de 89 milhões de visitantes por ano e atrai à 50 milhões, o governo apelou ao patriotismo dos cidadãos, incentivando-os a tirar férias lá dentro, mas até agora o apelo não teve um impacto de peso. A ocupação dos hotéis parasienses, em julho e agosto, ainda está nos 25% contra os 70% habituais, dizem os responsáveis do turismo. E todos sentem a falta do padrão de consumo elevado dos americanos, russos e chineses.

Neste momento, nenhum dos 11 hotéis-palácio de Paris, incluindo o Ritz, o Bristol e o Four Seasons, reabriu e apenas alguns deles estão a aceitar reservas a partir de agosto. Mas o Palácio de Versalhes voltou a abrir as suas portas no último fim de semana, o Louvre, a Torre Eiffel e a Disneyland Paris deverão seguir o exemplo nas próximas semanas e, os primeiros a arriscarem visitas, podem aproveitar para entrarem nos locais mais concorridos da capital francesa sem engarrafamentos.

Agnes e o privilégio da Acrópole

Em Atenas, Kerin Hope também retrata uma cidade sem as multidões de turistas do passado e cita um guia da Acrópole que lamenta a falta de trabalho numa altura do ano em que a capital da Grécia deveria estar a receber mais de cinco mil visitantes diários só dos navios de cruzeiro. Cita também Agnes, uma estudante Erasmus belga que espera o voo de regresso a casa depois da passagem pela universidade de Atenas e diz sentir-se “privilegiada” por ter a Acrópole só para ela.

Na Plaza Mayor, em Madrid, o jornalista Ian Mount diz que contemplou, pela primeira vez, “sem pressa e em completo silêncio, os frescos mitológicos floridos de Carlos Franco, na Casa da Panaderia. “E de pé, sozinho, numa galeria no Museu Nacional Thyssen-Bornemisza, quase podia sentir o calor do amanhecer sair da pintura do nascer do sol de George Inness, “Morning””, relata.

No entanto, o governo da Espanha espera que essas experiências calmas durem pouco, até porque o turismo representa mais de 12% do PIB e do emprego espanhol e o país já tem, por exemplo, um projeto piloto que permitirá que 10.900 turistas alemães visitem as Ilhas Baleares a partir de segunda-feira, com medição de temperatura à chegada e contacto telefónico para acompanhar a identificação daqueles que desenvolvem sintomas do Covid-19.

"A cidade é nossa outra vez"

Roma é outra capital europeia onde se torna impossível ignorar a ausência de turistas e, apesar de os artistas de rua que se alinham junto à Via dei Fori Imperiali já começaram gradualmente a reaparecer, o negócio continua a estar difícil.

Embora a Itália tenha sido um dos países europeus mais atingidos pela covid-19, o governo decidiu estar entre os primeiros a abrir as fronteiras na UE, na tentativa de evitar “uma situação de catástrofe para hotéis, restaurantes e outras empresas que dependem dos visitantes”, diz o FT.

As filas que serpenteavam habitualmente o Coliseu são, agora, quase inexistentes, conta o jornalista Miles Johnson que encontrou um casal do norte de Itália de visita à capital exatamente para aproveitar a oportunidade de passear calmamente nos lugares que habitualmente são invadidos pelos turistas, Vaticano, Fonte de Trevi e Villa Borghese incluídos.

No caso de Budapeste, onde os moradores do sétimo distrito costumam reclamar do excesso de turistas, até há quem diga, agora, "a cidade é nossa outra vez". Mas Csaba Faix, diretora administrativa do Festival de Budapeste é clara: “O impacto da pandemia foi devastador”. E a reporter Valerie Hopkins diz no FT que os escritórios de turismo da capital da Hungria, habituados a vender 100.000 “cartões de Budapeste” por ano, dando descontos e entrada para atrações como os banhos, em quase três meses venderam apenas um.

Para quem trabalha aqui no sector do turismo, o trunfo principal por estes dias é, mais uma vez, o mesmo: os visitantes que arriscarem uma viagem têm a oportunidade de descobrir tranquilamente coisas que são quase impossíveis de ver quando há excesso de turismo.