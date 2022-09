Alemanha. O país que bem soube o que fazer com a pandemia de covid-19

“É favor manter a distância.” Esta frase passou a estar escrita em muitos lugares públicos e, sublinhada por cores fluorescentes, salta à vista mal se olhe para o chão. Assim é desde que as medidas impostas de combate ao contágio por coronavírus se estabeleceram e continuou quando começaram a ser alivia­das. Era preciso arranjar uma nova maneira de nos comportarmos com contenção perante a longa lista de riscos que o vírus representa.

Novo normal, novas regras. Cada país ditou as suas e o humor bem soube registar que a distância social tem várias medidas, conforme as culturas. Disse-se que os suecos ficaram à mesma distância de sempre e pouco confinaram, uma anedota insistia que os suíços não perceberam a necessidade de se aproximarem até dois metros dos outros. E na Alemanha medidas como a distância social encaixaram sem drama no modus operandi habitual. Resultados diferentes em várias fases de balanço fazem com que a Alemanha seja o país repetidamente referido como o que melhor soube lidar com o coronavírus.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.

Caso ainda não seja assinante, veja aqui as opções e os preços . Assim terá acesso a todos os nossos artigos.