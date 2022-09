STEF Portugal confirma que ainda falta receber 58 resultados de testes

A STEF Portugal disse hoje à Lusa que ainda não recebeu os resultados dos testes à presença do novo coronavírus de 58 funcionários, de um total de 252 testes feitos, na sequência de uma denúncia da comissão de trabalhadores.

"Até à presente data, e apesar de todos os esforços e diligências empreendidos, juntos de diversas entidades oficiais, ainda nos faltam receber 58 resultados" de testes à presença do SARS-CoV-2, informou a empresa do setor da logística e do transporte de produtos alimentares.

De acordo com a STEF Portugal, em 1 de junho, "duas equipas do INEM" deslocaram-se até às instalações da empresa do setor da logística e do transporte de produtos alimentares para fazer "testes covid-19" a 252 trabalhadores.

A empresa acrescentou que, desde o princípio da pandemia, "colocou em funcionamento um conjunto alargado de meios e recursos no intuito de minorar os riscos" para os funcionários.

"Acreditamos que estas condições e salvaguardas estão na base do sucesso que temos vindo a registar", finalizou.

A comissão de trabalhadores da STEF Portugal, em Vila Franca de Xira, disse hoje que 50 funcionários estiveram em contacto com casos positivos de covid-19, mas continuam a trabalhar e a aguardar pelo resultado dos testes "há quase duas semanas".

"Até há data de hoje há 50 trabalhadores que ainda não sabem o resultado do teste, inclusive que estiveram em contacto com aquelas pessoas que tiveram confirmação de covid-19", disse à Lusa o coordenador da comissão, Rui Barreto.

A STEF assegura a logística de produtos alimentares em temperatura controlada.

Segundo o representante, no início do mês foram detetados 24 casos de covid-19 nesta empresa da Póvoa de Santa Iria, em Vila Franca de Xira, no distrito de Lisboa, o que levou à realização de testes a cerca de 300 funcionários.

No entanto, revelou, os resultados têm-se sabido "a conta-gotas" e há funcionários que já os aguardam "há quase duas semanas", continuando a laborar nas instalações da empresa.

"Isto não é novo e está a passar-se em várias empresas, mas preocupa-nos porque andamos nisto há duas semanas sem saber o resultado. Há trabalhadores que tiveram contactos diretos e muito próximos com pessoas que estão confirmadas com covid-19, mas continuam aqui a laborar. Parece que é uma bomba-relógio", lamentou Rui Barreto.

A comissão de trabalhadores tem tentado questionar a STEF Portugal, mas afirma que a direção "não diz absolutamente nada" e que os responsáveis estão "completamente fechados".