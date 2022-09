Covid-19. Índice de contágio de Portugal acima do de vários países europeus

Apesar do sucesso que Portugal teve no controlo da pandemia durante o período de confinamento, o R0 nacional - o número básico que mede o índice de propagação do vírus – continua a ser muito superior à média de vários países europeus que adotaram medidas menos rigorosas, avança o “Público” esta terça-feira.

Segundo os últimos dados disponibilizados pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), referentes até 31 de maio, a estimativa para o R0 está nos 2,07 podendo o verdadeiro valor estar entre 1,96 a 2,18.

Enquanto isto, na Noruega, o R é em média de 0,83 e na Áustria 0,91. Na República Checa, o R é de 0,96 e na Alemanha 0,87. Nos países onde o confinamento foi maior, o R também está mais baixo do que em Portugal. É o caso de Espanha, com R em 0,77 e da Bélgica com 0,75, nota o jornal.

Por sua vez, o Rt em Portugal – número médio de contágios por doente, após aplicação de medidas para conter a propagação da doença – variou, nos últimos meses, entre 0,81 e 2,39.

“A partir do final do mês de abril tem-se observado um aumento do valor do Rt, mantendo-se este abaixo ou muito perto de 1. No entanto, com base nos dados atuais, desde 14 de maio que se mantém acima ou muito próximo de 1”, aponta o relatório do INSA.