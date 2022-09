"A transparência nos dados é o meu principal objetivo": ministro da Saúde brasileiro diz que 5% da população já foi testada

O ministro da Saúde brasileiro, o general Eduardo Pazuello, revelou esta noite que o Brasil já testou 5% da população desde o início da pandemia no país, conta o “El País”.

Foram, no total, 10 milhões de testes desde o início da circulação do vírus no país, sendo que 70% foram testes rápidos, que identificam a presença de anticorpos, enquanto o resto dizem respeito a testes PCR, que, com recurso à zaragota, verificam a presença do vírus SARS-CoV-2 na nasofaringe e na orofaringe.

“Cinco por cento da população já foi testada”, garantiu o ministro em reunião técnica na Câmara dos Deputados, que adiantou ainda a aquisição de mais 10 milhões de testes PCR.

Pazuello abordou ainda a polémica sobre a alteração da plataforma que divulga os dados e evolução da covid-19 no país (AQUI). O Supremo ordenou inclusive que o governo de Jair Bolsonaro voltasse a divulgar os dados como anteriormente (AQUI). “A transparência nos dados é o meu principal objetivo. Há 20 dias procurei o Presidente da República para dizer que precisamos de mais dados das prefeituras e dos estados”, admitiu.

E continuou: “As informações agora são plenas, transparentes e reais, em tempos real. Não existe como aumentar ou diminuir número de óbitos. Se não informarmos o número de óbitos por dia, o gestor não sabe o que está acontecendo em sua cidade e que medidas deve tomar. E você tem metade do mundo dizendo que queremos esconder óbitos. Pelo amor de Deus! Isso é impossível. É a subnotificação que queremos evitar, não a hiper notificação”.

Rodrigo Maia, o presidente da câmara, explicou que a reunião foi necessária porque se verificou “um problema claro de comunicação do governo com a sociedade, com os prefeitos, governadores e com o parlamento”. Na véspera Maia afirmara no Twitter que era “urgente” recuperar a credibilidade: “Brincar com a morte é perverso. Ao alterar os números, o Ministério da Saúde tapa o sol com a peneira. É urgente resgatar a credibilidade das estatísticas. Um ministério que tortura números cria um mundo paralelo para não enfrentar a realidade dos factos.”

Esta terça-feira, já depois da reunião, Maia afirmou: “O que todos os brasileiros queremos é a transparência na divulgação de dados, o oposto do que aconteceu nos últimos dias. Não estamos aqui para agredir, enfrentar, o que queremos é unidade, independente de questões políticas que devem ficar para o futuro”.