Covid-19. Muitos idosos poderão ter morrido de sede em lares durante o confinamento

Na Europa e nos Estados Unidos, uma boa parte das vítimas mortais do coronavírus foram idosos que se encontravam em lares. Em países como o Reino Unido, França e Suécia, a percentagem aproximou-se ou excedeu mesmo os cinquenta por cento. Mas muitas dessas pessoas, ainda que a presença do vírus fosse detetada, não morreram da doença e sim da falta de cuidados que sofreram durante esse período crítico.

Segundo explica num artigo da revista "Spectator" Carl Heneghen, professor do Centre for Evidence--Based Medicine, em Oxford, "o próprio confinamento teve consequências catastróficas. Nas instalações de cuidados a longo prazo com mortes em excesso por covid-19, os investigadores descobriram que as perturbações respiratórias agudas não eram o problema principal. As mortes foram sobretudo devidas a choque hipovolémico, ou perdas de fluídos".

Referenciando um estudo realizado na região de Ile-de-France e publicado em abril, Heneghan resume: "Confinadas nos seus quartos, com as ausências de pessoal a atingir 40 por cento e a consequente redução do apoio habitual, os residentes morriam de sede". A seguir, o cientista explica que as pessoas, com a idade, tendem a perder a sensação de sede, e que só se os cuidadores ou a família os lembrarem de beber é que eles evitam a desidratação.

A demência agrava estes problemas, e, numa situação em que não só faltam o pessoal como a família está impedida de visitar por motivos de segurança, o efeito é com frequência fatal. Isso aconteceu em milhares de casos na Europa, e vem vários países vão ser realizados inquéritos para perceber como foi possível um drama de tais proporções.

Uma dos principais razões terá sido a opção, tomada desde o início por países como o Reino Unido, de proteger a capacidade do sistema de saúde, reenviando para casa muitos idosos que assim ficaram desprotegidos. Alguns foram para lares, outros para suas casas, onde morreram sozinhos durante a pandemia, nalguns casos levando semanas a ser descobertos.