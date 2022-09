Hidroxicloroquina: Sim, não e talvez em uma semana e meia

O que é a hidroxicloroquina?

Um medicamento antimalárico também utilizado por pessoas com doenças autoimunes, nomeadamente artrite reumatoide e lúpus. Apresentou resultados promissores em testes de laboratório, por inibir o desenvolvimento do SARS-CoV-2 in vitro, e a sua utilização foi preconizada em vários países.



Que efeitos secundários tem?

As reações mais comuns são dor de estômago e de cabeça, náuseas e vómitos, mas a preocupação dos médicos vai para o eventual surgimento de arritmias.

Por que razão a pesquisa sobre o uso do fármaco em doentes com covid-19 foi interrompida pela OMS?

A 25 de maio, depois da publicação de um artigo na revista científica “Lancet”, segundo o qual a hidroxicloroquina estaria associada a taxas de mortalidade mais elevadas e ao surgimento de problemas cardíacos em doentes com covid-19 em hospitais um pouco por todo o mundo, a OMS interrompeu os seus estudos sobre o fármaco. O diretor-geral da instituição, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunciou que este braço do ensaio clínico de âmbito mundial Solidarity seria interrompido, enquanto a investigação da “Lancet” e outras semelhantes eram revistas.



Porque foi retomada a investigação esta semana?

Mais de 120 cientistas de todo o mundo escreveram uma carta aberta, levantando dúvidas sobre a solidez da investigação da “Lancet”. Também o “Guardian” alertou para a existência de discrepâncias nos dados e sobre a forma como foram recolhidas informações entre 96 mil doentes (15 mil com covid-19 que receberam o medicamento isoladamente ou em combinação com antibióticos e 81 mil que não o receberam). Segundo o jornal, os hospitais envolvidos negaram estar ligados à base de dados, gerida por uma empresa chamada Surgisphere, cujo diretor-executivo é coautor do artigo na “Lancet”. Na quarta-feira, a publicação revelou estar preocupada, afirmando que os coautores do estudo que não integravam a Surgisphere tinham encomendado uma auditoria independente para verificar os dados. A OMS disse não ter encontrado uma taxa de mortalidade mais alta entre os utilizadores do medicamento e, uma semana e meia depois de ter suspendido o estudo, decidiu retomá-lo. Alertou, contudo, que ainda não há evidências de que a hidroxicloroquina, ou qualquer medicamento, seja eficaz no tratamento ou prevenção da covid-19.



Que políticos defendem o recurso a esse medicamento durante a pandemia?

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou a anunciar estar a tomar hidroxicloroquina de forma profilática, apesar de um estudo publicado no “New England Journal of Medicine” sugerir que este fármaco não é mais eficaz do que um placebo na proteção de pessoas expostas ao vírus. No fim de abril, a FDA, autoridade do medicamento norte-americana, desaconselhou a sua utilização no âmbito da pandemia. Mas também Jair Bolsonaro, Presidente do Brasil, recomenda o fármaco, opção que está associada à demissão de Nelson Teich, ex-ministro da Saúde daquele país.



Qual a posição de Portugal em relação a este medicamento?

O Infarmed e a Direção-Geral da Saúde decidiram recomendar a suspensão do tratamento com hidroxicloroquina em doentes com covid-19, em linha com a decisão da OMS de suspender a investigação sobre o medicamento. Graça Freitas chegou a afirmar em conferência de imprensa que não se verificaram reações adversas entre os utilizadores em Portugal, mas esta quinta-feira, disse que, “por enquanto”, as autoridades médicas portuguesas serão cautelosas e não vão recomendar a sua utilização por doentes infetados.