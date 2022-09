Covid-19. Governo alarga idade limite para tratamentos de infertilidade

Bem-dispostos, Leonícia e Jorge Bamba, ambos com 36 anos, chegaram cedo, pouco passava das oito da manhã. Entraram ansiosos na sala da Unidade de Reprodução Humana do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, para fazer a primeira transferência de embrião, após o encerramento das instalações devido à pandemia. Ao fim da manhã, saíram de lá com passos cautelosos, para evitar qualquer risco de voltar a perder uma gravidez. E mais contentes, afinal Leonícia levava dentro dela um embrião acabadinho de implantar. Agora, é esperar para ver se esta gravidez resulta num bebé, que, se tudo correr bem, vai nascer em março de 2021. Justamente quando a pandemia que tanto assustou o casal de guineenses completar um ano em Portugal.

Pelo caminho ficaram as ansiedades destes e dos cerca de 70 casais que todos os meses aquele serviço recebia em primeira consulta, depois de uma espera média de ano e meio. Ou as 30 transferências de embriões que aconteciam todos os meses, numa situação normal. Mas 2020 não é normal. A pandemia de covid-19 obrigou ao encerramento daquela unidade e os casais recearam que o sonho da maternidade se tornasse mais distante.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.

Caso ainda não seja assinante, veja aqui as opções e os preços . Assim terá acesso a todos os nossos artigos.