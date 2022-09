Boletim da DGS à lupa: Lisboa abranda, mas continua a representar 74% dos novos casos

O boletim deste domingo da Direção-Geral da Saúde, relativo às 24 horas anteriores, regista mais 5 mortes, 342 casos de infeção e 188 curados em Portugal. No total, há agora 1.479 vítimas mortais, 34.693 casos confirmados e 20.995 recuperados.

Este é o quarto dia consecutivo em que o número de infetados cresceu acima dos 300, embora tenha descido em relação aos dois dias anteriores (377 na sexta-feira e 382 no sábado). Destes 342 novos casos, 255 têm origem na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Há menos 16 pessoas internadas com a doença: são agora 398, menos 16 pessoas internados em relação ao dia de ontem. É a primeira vez que há menos de 400 internados desde o dia 27 de Março.

Quanto aos infetados em unidades de cuidados intensivos (UCI), há agora 58, mais uma pessoa desde ontem. O número de infetados em UCI desceu de 64 para 58 no dia 2 de junho e tem-se mantido neste valor, com pequenas flutuações no dia 3 (56) e ontem (57).



255 DOS 342 NOVOS CASOS SÃO EM LISBOA E VALE DO TEJO

A região de Lisboa e Vale do Tejo tem agora 13.073 infetados e concentra 255 dos 342 novos casos registados nas últimas 24 horas, o que representa 74% do total nacional. No entanto, o número de novos casos na região caiu desde o dia de ontem, em que foram registados 345 novos casos, mais 90 em comparação com o dia de hoje.

A região Norte continua a registar o maior número de infeções, totalizando 16.909, seguida pela região de Lisboa e Vale do Tejo, com 13.073, da região Centro, com 3.823, do Algarve (389) e do Alentejo (268).

O boletim da DGS permite concluir que, nas últimas 24 horas, 4 dos 5 óbitos eram doentes com mais de 80 anos. Separando por faixas etárias, os óbitos distribuem-se assim:

0-9 anos: 0 mortes

10-19: 0

20-29: 2

30-39: 1

40-49: 17

50-59: 47 (+1)

60-69: 130

70-79: 282

+80: 1000 (+4)

Relativamente às infeções, as mulheres (19.766) mantêm a distância para os homens (14.927). Mas o valor não se distancia muito no que concerne a vítimas mortais: 749 mulheres (+1), 730 homens (+4).

Esmiuçando os novos casos por faixas etárias, conclui-se que as mais afetadas dizem respeito a pessoas entre 40-49 e 20-29, com 61 e 57 novas infeções identificadas nas últimas 24 horas. Acima dos 60 anos, houve 58 casos novos. Já as crianças e os jovens até aos 19 anos contabilizam 35 casos. Em termos absolutos, os números de casos ficam assim:

0-9 anos: 791 (+19)

10-19: 1.207 (+16)

20-29: 4.749 (+57) ‬

30-39: 5.361 (+52)

40-49: 5.837 (+61)

50-59: 5.656 (+46)

60-69: 3.707 (+34)

70-79: 2.701 (+12)

+80: 4.651 (+12)