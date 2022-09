Covid-19 na Bielorrússia. Manda quem não sabe, isola-se quem pode

Para o Presidente bielorrusso, no poder há 25 anos, o confinamento contra a covid-19 esteve sempre fora de questão. Ao contrário de Alexander Lukashenko, muitos bielorrussos têm recorrido às tecnologias de informação, à internet e às redes sociais para evitar a rápida propagação do vírus.

“Está frio e chove? Não importa, temos mais de 8555 máscaras FF2”, escreveu recentemente Adrej Stryzhak no Facebook. Na mesma rede social este habitante de Gomel, no leste do país, partilhara vídeos de trabalhadores saudáveis a agradecer a doação de máscaras e equipamento de proteção em Brest, no oeste. Defensor dos direitos humanos, com 34 anos, Stryzhak tem sido um dos pilares da página bycovid19.com, de um grupo de voluntários que entregou muito equipamento médico a hospitais. Desde março este pai de duas crianças não parou. Conseguiu fazer o que fez porque uma estação de serviço lhe patrocinou o combustível do carro. Dirige uma equipa descentralizada que recorre a aplicações como Telegram e Trello para atuar à escala nacional.

