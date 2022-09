Covid-19. “O chuveiro depois do treino tem de voltar” é o apelo dos ginásios

Qual a importância do banho no fim do treino no ginásio? “É um ponto crítico para a retoma do negócio”, defende Bernardo Novo, presidente executivo da SC Fitness, onde estão reunidas as insígnias da Sonae Capital neste segmento. “O chuveiro depois do treino tem de voltar a ser autorizado”, diz o gestor ao Expresso.

