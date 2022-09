As datas de arranque da época balnear nas praias de todo o país

Consulte AQUI na íntegra as praias e as respetivas de datas de começo e fim da época balnear e veja quais os vários períodos nas diferentes regiões do país:

Região Norte

De 27 de junho a 30 de agosto

Região Centro

De 20 de junho a 30 de agosto

De 20 de junho a 31 de agosto

De 20 de junho a 6 de setembro

De 20 de junho a 20 de setembro

De 20 de junho a 13 de setembro

De 20 de junho a 15 de setembro

Região Tejo e Oeste

De 4 de julho a 30 de agosto

De 6 de junho a 30 de setembro

De 6 de junho a 15 de outubro

De 10 de junho a 30 de setembro

De 13 de junho a 13 de setembro

De 15 de junho a 15 de setembro

De 27 de junho a 31 de agosto

De 27 de junho a 13 de setembro

De 27 de junho a 15 de setembro

De 4 de julho a 30 de agosto

Região do Alentejo

De 27 de junho a 31 de agosto

De 27 de junho a 13 de setembro

De 13 de junho a 13 de setembro

De 13 de junho a 30 de setembro

De 13 de junho a 15 de setembro

De 15 de junho a 15 de setembro

De 13 de junho a 15 de setembro

De 27 de junho a 27 de setembro

Região do Algarve

De 6 de junho a 30 de setembro

De 6 de junho a 15 de outubro

Açores

De 1 de junho a 30 de setembro

De 1 de junho a 14 de outubro.

De 15 de junho a 13 de setembro

De 15 de junho a 15 de setembro

De 16 de junho a 30 de setembro

De 18 de junho a 30 de setembro

De 20 de junho a 15 de setembro

De 20 de junho a 30 de setembro

De 1 de julho a 31 de agosto

De 1 de julho a 15 de setembro

Madeira

De 1 de julho a 31 de agosto

De 1 de junho a 13 de setembro

De 1 de julho a 15 de setembro

De 1 de junho a 17 de setembro

De 1 de junho a 15 de outubro

De 2 de julho a 30 de setembro

De 10 de junho a 6 de setembro

De 19 de junho a 18 de setembro

De 22 de junho a 13 de setembro

Consulte AQUI na íntegra as praias e as respetivas de datas de começo e fim da época balnear.