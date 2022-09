O boletim da DGS à lupa: Lisboa e Vale do Tejo, onde foram feitos 50% dos testes, representa 93% dos novos casos

O boletim diário da Direção-Geral da Saúde, referente às últimas 24 horas, regista oito mortes, 331 casos confirmados e 244 curados em Portugal.

Os oito óbitos são o número mais baixo dos últimos 19 dias (desde 15 de maio, quando houve apenas seis mortes).

O secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, revelou na tradicional conferência de imprensa que 96,2% dos casos ativos estão em casa a recuperar da doença (0,5% estão nos cuidados intensivos). Segundo Lacerda Sales, estão atualmente inseridos na plataforma que permite a vigilância de casos confirmados ou suspeitos quase 493 mil utentes. “Foram seguidos por mais de 73.500 profissionais de saúde”, informou, dando conta de que estão sob vigilância perto de 15.500 pessoas em Portugal.

Existem mais 17 pessoas internadas com a doença covid-19: são agora 445, o que se traduz num aumento de 4%. Trata-se do maior crescimento em quase um mês, igualando, em termos absolutos, o registado na sexta-feira. Em termos percentuais, no entanto, este era menos significativo (3,3%), visto que então o total de internados era superior (529). O maior registo anterior remonta por isso a 7 de maio, quando se somaram mais 36 internados (um crescimento de 4,3%). Apesar deste aumento, o valor atual continua a comparar com os registados no final de março.

Quanto aos infetados em unidades de cuidados intensivos (UCI) nos hospitais portugueses, há agora 58, mais dois do que no boletim de quarta-feira (+3,6%). Nos últimos sete dias, o número de doentes em UCI desceu por três vezes, cresceu outras três e manteve-se na segunda-feira. O saldo global deste período resulta numa diminuição de sete internados.

50% dos testes foram realizados em Lisboa e Vale do Tejo

A região de Lisboa e Vale do Tejo regista 309 novos casos de covid-19, menos 26 casos do que na quarta-feira (335). De qualquer forma, o bolo no total nacional continua a ser avassalador: 93%.

A Direção-Geral da Saúde adiantou na manhã desta quinta-feira que os testes à covid-19 continuam a ser efetuados em todo o país, ainda que mais focados na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), a que atualmente levanta maior preocupação. Segundo afirmou o secretário de Estado da Saúde, durante a habitual conferência de imprensa diária, 50% dos testes foram realizados em LVT; 28% na região Norte; 14% no Centro; 4% no Alentejo e 2% no Algarve.

Só mais três regiões no país acrescentaram infetados aos dados oficiais: o Norte (mais 15), o Centro (mais cinco) e o Alentejo (mais dois). Não foram detetados novos casos de infeção no Algarve, Madeira e Açores nas últimas 24 horas.

Em termos absolutos, o Norte continua muito distante das restantes regiões, com 16.819 infeções identificadas e 801 mortes. Seguem-se Lisboa e Vale do Tejo, com 12.137 casos e 383 óbitos, Centro (3.770, 240) e Algarve (376, 15). Completam a lista Açores (138, 15), Alentejo (262, 1) e Madeira (90, zero mortes).

Os concelhos com mais casos de infeção, os únicos acima dos mil casos, são Lisboa (2.536), Vila Nova de Gaia (1.580), Porto (1.401), Matosinhos (1.285), Braga (1.230), Sintra (1.400), Gondomar (1.087) e Loures (1.147).

O boletim da DGS permite concluir que, nas últimas 24 horas, seis dos oito óbitos eram doentes com mais de 80 anos. Separando por faixas etárias, os óbitos distribuem-se assim:

0-9 anos: 0 mortes

10-19: 0

20-29: 2

30-39: 1

40-49: 17

50-59: 46

60-69: 129 (+1)

70-79: 279 (+1)

+80: 981 (+6)

Relativamente às infeções, as mulheres (19.232) mantêm a distância para os homens (14.360). Mas o valor não se distancia muito no que concerne a vítimas mortais: 737 (+2) mulheres, 718 homens (+6).

Esmiuçando os novos casos por faixas etárias, conclui-se que as mais afetadas são duas, 20-29 e 30-39, com 79 novas infeções identificadas. Seguem-se 40-49 (+62) e 50-59 (+54). Vinte e cinco dos novos casos dizem respeito a crianças e jovens até 19 anos. Acima dos 60 anos, houve 32 casos. Em termos absolutos (e com as oscilação relativamente à véspera), os números de casos ficam assim:

0-9 anos: 738 (+14)

10-19: 1.151 (+11)

20-29: 4.530 (+79) ‬

30-39: 5.130 (+79)

40-49: 5.638 (+62)

50-59: 5.509 (+54)

60-69: 3.623 (+23)

70-79: 2.654 (+5)

+80: 4.619 (+4)