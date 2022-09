Governo espera levantar as restrições em Lisboa a seguir ao Santo António - quanto às discotecas em todo o país, “é muito difícil reabrir”

A reunião da próxima semana do conselho de ministros vai servir, entre outras decisões, para determinar se a terceira fase de desconfinamento na área metropolitana de Lisboa avança sem restrições. Os centros comerciais e as lojas do cidadão continuam fechados, tal como os ajuntamentos não podem ser superiores a 10 pessoas quando o limite é de 20 no resto do país, porque é precisamente na região de Lisboa que se tem verificado a maioria dos novos casos de covid-19 em Portugal.

António Costa disse esta quinta-feira em conferência de imprensa que espera levantar essas restrições a 15 de junho e a data permite ao Governo evitar, por exemplo, que haja concentração de pessoas em centros comerciais em Lisboa e arredores no período de 10, 11, 12, 13 e 14 de junho - a 10 é o feriado do Dia de Portugal, a 11 o do Corpo de Deus e a sexta-feira 12 permite aos trabalhadores fazer ponte para colar ao fim de semana - e de 12 para 13 é o Santo António em Lisboa, que este ano fica então limitado a ajuntamentos de 10 pessoas. Ou seja, a manutenção das restrições em Lisboa até 15 de junho permite controlar esta semana longa.

Por outro lado, as discotecas e os bares continuam a ser um sector a aguardar boas notícias. “O afastamento social não é possível [nas discotecas]. É muito difícil reabrir”, afirmou António Costa. Ainda assim, refira-se que na Madeira as discotecas e os bares já podem funcionar até às 02h.