Só 2% dos portugueses contam passar férias fora do país, 85% acreditam que possa ocorrer novo surto e 90% deixaram de cumprimentar pessoas

Com receio e prudentes: cerca de 85% dos portugueses inquiridos no último barómetro da Pitagórica acreditam que pode ocorrer um novo pico de infeção. Só 10% consideram tal cenário uma hipótese remota ou inexistente. Apesar do desconfinamento, os portugueses continuam com medo de ir almoçar ou jantar fora. Mesmo ir à praia não é uma opção consensual.

Tudo indica que o dito “novo normal” irá permanecer durante bastante tempo na vida dos portugueses. Enquanto não houver vacina, 36% dos inquiridos garantem que não iam retomar as rotinas do passado. E muitos têm dúvidas do tempo que demorará a chegar a imunização.

Mais de metade dos auscultados (56%) assume que uma vacina demorará mais de dois anos até sair dos laboratórios; 7% anteveem uma resposta em menos de seis meses; 12% esperam uma resposta até ao prazo de um ano.

Apenas 3% admitem o cenário em que os cientistas não consigam desenvolver uma vacina.

Serão muito poucos os portugueses que este ano, vão sair do país para passar férias: dos inquiridos que já tinham planeado viajar para fazer férias no estrangeiro (25%), apenas 2% mantêm, neste momento, a mesma intenção.

Perto de três terços dos auscultados (73%) consideram pouco provável viajar para fora do país; 55% dizem que só em 2021 é que essa possibilidade se voltará a colocar.

Além de rotinas no espaço público, existem hábitos íntimos que mudaram: 90% dos inquiridos assumiram ter abdicado de qualquer tipo de cumprimento fora de casa e 42% também aplicaram a mesma intransigência no domicílio, com a família mais próxima.