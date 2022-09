Risco de contaminação desce se o distanciamento duplicar para dois metros

Quando uma pessoa infetada com o coronavírus se encontra próxima de outra, o risco de transmissão diminui para metade se a distância entre ambas, em vez de ser de um metro, for de dois. No primeiro caso, o risco ronda 3%, no segundo pode descer para 1,3%. Se a distância for inferior a um metro, o risco chega a 13%.

Estas são conclusões de um estudo financiado pela Organização Mundial de Saúde e agora publicado na revista cientifica "The Lancet". No trabalho foram analisados 172 estudos de observação efetuados em 16 países em seis continentes e referentes não só à covid-19 como a outros dois coronavírus que provocaram epidemias nas últimas duas décadas.

O estudo também concluiu que as máscaras faciais reduzem substancialmente o risco de infeção, e que a proteção nos olhos faz o mesmo. Nenhuma forma de proteção, porém, é infalível, e nenhuma dispensa a lavagem regular das mãos. Segundo explicou um dos autores, "os nossos resultados são os primeiros a sintetizar toda a informação direta sobre a covid-19, o Sars e o Mers, e a fornecer a melhor evidência atualmente disponível sobre o melhor uso destas intervenções comuns e simples para ajudar a 'achatar a curva' e a informar os esforços de resposta à pandemia na comunidade".

O estudo parece sugerir que a distância mínima de um metro recomendada pela OMS poderá não ser suficiente. As indicações oficiais variam muito entre países individuais, com alguns a prescrever dois metros (Espanha, Itália, Reino Unido, entre outros), outros um metro e oitenta (EUA), metro e meio (Holanda, Alemanha, Polónia) ou até menos. Em Portugal, a recomendação geral tem sido de metro e meio.

O estudo não analisou a importância do tempo de exposição ao vírus. Essa variável, que tem sido tratada noutros estudos, também poderá ser importante para determinar a eventual gravidade dos efeitos da doença numa pessoa, como o será no tipo de espaço onde as pessoas se encontram e os fluxos de ar correspondentes. Conforme resumia um artigo de segunda-feira no New York Times, lembrando um velho adágio, a dose faz o veneno.