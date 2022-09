Esquerda ou direita pouco importam, nem sequer Bolsonaro. Na Bahia o coronavirus combate-se em conjunto

A máscara que lhes tapa a cara não consegue esconder o sorriso que têm estampado nos olhos. Tiram selfies, abraçam-se e falam alto. Festejam.

Reinnan, Sávio, Vânia, Angélica, Francisco e Aginaldo chegaram há exatamente 14 dias ao Centro de Recuperação Clínica Covid-19, no bairro de Itapuã, todos com teste positivo ao novo coronavírus, como todos os que aqui estão, e aguardam agora o último passo rumo à liberdade: a alta médica. Estão curados.

Ao chegarem não se conheciam, mas na hora de sair o adeus torna-se em até já e há, no fim da linha da pandemia, um churrasco garantido: “menino, churrasco vai ser pouco, vai parecer casamento! Ficamos amigos mesmo."

Aginaldo Santos vive em Periperi, um bairro do Subúrbio Ferroviário de Salvador, sentiu-se mal enquanto tratava do piso do hospital em que trabalha, no dia seguinte foi atendido numa Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde lhe fizeram o teste da covid-19. O resultado foi positivo. Em casa deixou a mulher e os dois filhos. "Todos eles estão bem, não contraíram essa doença, porque eu vim logo para aqui para me cuidar."

Antes de passar pela derradeira vez o portão por onde entrou há duas semanas – “o cara (Uber) já está lá fora à minha espera!” – Aginaldo tira uma última foto com a coordenadora do Centro, Nay Wendy, e agradece: “as pessoas tiveram muita atenção com a gente, nunca deixaram que nos faltasse nada, procuraram sempre saber como a gente estava se sentindo”.

Nay Wendy é enfermeira, atua na área da Gestão em Saúde há vários anos, e dirige a unidade que recebe pessoas em situação de vulnerabilidade social. “É mais uma alternativa para achatar a curva de transmissão. São pessoas que vivem em casas com muita gente e poucas divisões, o que torna impossível fazer o isolamento, ou, por exemplo, que vivem na rua e estão nesta altura em abrigos.”

O Centro não é um hospital, será algo mais próximo de um abrigo. Tem capacidade para 300 pessoas, distribuídas por 30 quartos, cada um com beliches que albergam 10 pessoas - “todos os quartos são climatizados” -, refeitório, sala de triagem, amplos corredores e quatro pátios, com jardim. Aqui só entram pessoas que comprovadamente estão infetadas: “os que aqui estão não necessitam de isolamento uns dos outros, daí a importância de recebermos o resultado do exame, temos de ter 100% certeza que aquela pessoa está infetada, porque se não estiver vai ficar”.

Trabalham 78 pessoas no Centro de Recuperação Clínica Covid-19 e vários são voluntários de áreas como a psicologia, terapia ocupacional, fisioterapia, enfermagem, serviço social ou técnicos de enfermagem. Não há médicos em permanência, o que não significa que não aconteçam consultas, tudo funciona por telemedicina, em parceria com uma equipa da Universidade Estadual da Bahia (UNEB). “Há um aplicativo, um computador com câmara, o médico vê o paciente e vice-versa, ele prescreve, encaminha para a gente, imprimimos e colocamos no prontuário. Depois da admissão, se o paciente tiver algum sintoma, dor de cabeça, por exemplo, ligamos ao médico, ele entra novamente no sistema e consulta o paciente."

Num Brasil hiperpolarizado Governador e Prefeito encontraram na união o remédio

O Centro de Recuperação Clínica Covid-19 entrou em funcionamento no dia 1 de abril e no início não foi muito fácil chegar às pessoas e convencê-las a virem para aqui. “Tínhamos em média uma ou duas pessoas, até um máximo de cinco”, conta Nay Wendy. Tudo mudou há 15 dias, com uma lei aprovada no dia 15 de maio que estipula um incentivo de 500 reais (cerca de 85 euros) e que levou a um aumento muito considerável de doentes internados: “hoje temos 27 pessoas no Centro e no total recebemos 52”.

O valor, que equivale a cerca de meio salário mínimo no Brasil, é mais um sinal claro do entendimento que tem marcado a atuação do Governo estadual e da Prefeitura (Câmara Municipal) de Salvador durante a pandemia: metade dos 500 reais é paga por um e a outra metade pelo outro. Ao dinheiro ainda acrescem duas cestas básicas, que são entregues em casa dos doentes, para a família. E há informação que é partilhada entre as Secretarias de Promoção Social (da Prefeitura) e da Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (do Governo da Bahia), que permite reforçar o apoio social às famílias de quem fica doente.

A Bahia registou até agora um número de mortes pouco acima de 600 e tem perto de 17 mil infetados, isto numa população que ronda os 15 milhões de habitantes, num estado com a área aproximada da da França. As camas de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para Covid-19 têm uma taxa de ocupação que ronda os 70%.

Leem-se muitos elogios nas redes sociais à ação conjunta e Drauzio Varella, um dos mais respeitados médicos do Brasil, disse há dias, em entrevista à Rádio Metrópole, que “a Bahia tem situação privilegiada mesmo, um governador e um prefeito que são homens civilizados, o que hoje em dia não é pouco, e que entendem que a situação é grave e que não admite nenhuma politização porque é o povo baiano sofrendo.”

Num país que já teve dois ministros da Saúde que saíram do Governo durante a pandemia, que tem um Presidente que desvaloriza sistematicamente os efeitos do novo coronavírus, e que luta contra o isolamento social, um país que vive uma polarização política que quase inviabiliza qualquer forma de diálogo, ver dois políticos de lados ideológicos afastados agirem juntos assume particular relevância.

bruno peres/ministério das cidades

Rui Costa e António Carlos Magalhães (ACM) Neto estão os dois no segundo mandato, à frente do Governo do Estado da Bahia e da Prefeitura de Salvador respetivamente, e ambos foram reeleitos com mais de 70% dos votos. Rui Costa é do PT (Partido dos Trabalhadores), o maior partido da esquerda brasileira, e ACM Neto o presidente nacional do DEM, partido de centro-direita, com uma filosofia política conservadora-liberal.

Não é nada raro, nas conversas sobre política na Bahia, sobretudo em Salvador, falar-se na rivalidade existente entre ambos, com cada um a querer mostrar mais obra, e de como isso, de certa forma, tem impulsionado positivamente o Estado e a capital nos últimos anos.

Agora, perante a pandemia do novo coronavírus, e no que lhes diz respeito, os dois passaram a puxar para o mesmo lado. “Essa parceria, muito comentada nas redes sociais e por emissoras de rádio e televisão por eu e o governador sermos de campos políticos opostos, é importante porque sinaliza que a vida das pessoas tem de vir em primeiro lugar e, também, que a ciência deve ser respeitada, jamais ignorada”, salienta ACM Neto em entrevista ao Expresso (ver entrevista completa noutro artigo), e acrescenta: “desde que começámos a trabalhar em conjunto, a Prefeitura (Câmara Municipal) e o Governo têm sido fundamentais no combate à disseminação do coronavírus porque tudo é planejado, não há vaidades ou interesses políticos.”

Rui Costa, também em declarações exclusivas ao Expresso (ver entrevista completa noutro artigo), demonstra que não é só na ação que ele e o Prefeito estão alinhados: “não é hora de pensar ou valorizar as diferenças políticas. O momento é de unir forças em defesa da vida. É isso que tenho buscado fazer, seja com o prefeito de Salvador e também com todos os prefeitos do interior do Estado com quem precisamos dialogar e adotar medidas conjuntas para combater o coronavírus”. O Governador da Bahia lembra que “os países que conseguiram combater a pandemia com mais eficácia, evitando milhares de mortes, são aqueles onde houve maior alinhamento e responsabilidade por parte dos governantes.”

Ovos, vidas que recomeçam e muita empatia

Sentadas em cadeiras de plástico brancas, no corredor ou em algum dos pátios, a aproveitar o sol que decidiu fintar as nuvens carregadas que têm marcado os últimos dias em Salvador, a jogar damas ou dominó ou simplesmente a olhar para a televisão, várias pessoas que estão no Centro a tratar do vírus parecem já não se surpreender minimamente com várias galinhas que cruzam os corredores ou simplesmente não demonstram um pingo de timidez e chocam ovos num qualquer canteiro de flores, cheio de terra. Há muito verde nos terrenos à volta da antiga Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola (EBDA), hoje lar do temporário Centro de Recuperação Clínica, e os animais, descontraídos, parecem ser ótimos parceiros para quem precisa, quase sempre, tanto de cuidar do corpo como da alma.

A enfermeira Juliana Dantas, que trabalha normalmente numa UPA no bairro do Cabula, em Salvador, mas está aqui destacada há cerca de um mês, sabe bem o que é ter Covid-19, ela já esteve infetada e acredita que isso acaba por a ajudar no trabalho: “você sabe mais ou menos como funcionam os sintomas, consegue lidar um pouquinho melhor com eles. Muitos não conseguem entender como é que eles lidam com o processo da doença, o que é que você sente fisicamente, mas quando você passou por isso entende e consegue prestar um cuidado muito melhor, ao saber os detalhes de como o organismo reage a essa doença." Juliana, que diz que “trabalhar aqui faz bem até para a alma”, destaca depois um ponto que é a ponta do icebergue de ajuda que pode ser o Centro: os pacientes aqui precisam de um apoio muitas vezes psicológico, para além do cuidado físico, porque eles estão aqui afastados da família, preocupados…"

A cabeça que lida com o isolamento, o corpo com o novo coronavírus, e por vezes a vida com os seus aspetso mais básicos, acabam por encontrar aqui um porto de abrigo e ao mesmo tempo uma solução. Ou um início, pelo menos. Das 52 pessoas que já passaram, ou estão, no Centro, 12 vivem na rua e estavam em abrigos nesta altura de pandemia antes de aqui se virem isolar e tratar.

Aline Silva, assistente social e assessora da Superintendência de Assistência Social da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Assistência Social do Governo da Bahia, explica que as pessoas em situação de rua “são direccionadas pela Prefeitura, que as testa, e encaminha para o Centro”, onde muitas chegam apenas com um documento, por norma a certidão de nascimento.

Com essa base, e até porque para terem acesso ao dinheiro da ajuda, os 500 reais, as pessoas precisam de ter CPF (equivalente ao NIF em Portugal) e RG (equivalente ao Cartão do Cidadão português), a Secretaria “providencia esses documentos”. Mas o caminho ainda vai a meio, “o pagamento do auxílio financeiro vai ser através de conta bancária, então nós vamos criar uma conta digital para que elas possam ter acesso”, conta Aline. E quem não tem internet nem sequer telemóvel, como os que vivem na rua? Também há uma resposta: “para quem não tem nenhum mecanismo tecnológico, o pagamento é feito através de qualquer agência ou correspondência bancária que tenha vínculo ao Banco do Brasil, através de CPF”. E pode muito bem estar aí o primeiro passo para uma mudança de vida, no meio da pandemia.