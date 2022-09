“Água e sabão na palma da mão” no regresso do pré-escolar. Canta Tiago Brandão Rodrigues [com fotogaleria]

É um regresso às aulas, certo, só que não como estávamos habituados. À entrada da escola básica José Cardoso Pires, em Almada, não se ouvem os sons que associamos à azáfama de um dia escolar (esses estão reservados para mais tarde) mas antes os cliques de câmaras fotográficas e as explicações dos responsáveis da instituição de ensino à visita especial que apareceu para assinalar o reinício do ensino pré-escolar. "Foi uma semana de grandes provações, não é?", questiona o ministro da Educação, enquanto se vai inteirando das preparações que se repetiram por todo o país para receber crianças entre os três e os cinco anos.

A abertura do pré-escolar é uma das medidas incluídas na terceira fase do plano de desconfinamento e a deslocação à Costa da Caparica serviu para Tiago Brandão Rodrigues deixar uma nota de confiança numa data que coincide com o Dia Mundial da Criança. "Fomos todos forçados, sem pré-aviso, a ir para casa e a ficarmos confinados. E é importante, num momento como este, estarmos a desconfinar e darmos confiança e segurança às nossas comunidades educativas", garantiu.

De acordo com as estimativas da Fenprof, voltarão esta segunda-feira aos jardins de infância 114 mil crianças e a Federação Nacional dos Professores não escondeu a "muita preocupação" pelo regresso nesta altura. Os dirigentes pedem que seja feita uma testagem generalizada dos educadores de infância e funcionários destes espaços, enquanto a mensagem do ministério da Educação é simples: se as regras e recomendações da DGS forem seguidas à risca, estão reunidas todas as condições.

Mais meninos

E foram as condições e a sua aplicação que nos trouxeram aqui. A visita é conduzida pela coordenadora da escola, Paula Cristina Correia, que explica como ao longo da semana passada o espaço foi preparado para receber as crianças. Que, segundo contam as funcionárias, "estavam todas contentes, com saudades dos amigos". À chegada faz-se a troca da roupa da rua para a bata da escola, o calçado também fica guardado até à altura da saída, e foi retirado tudo o que não é essencial. Os brinquedos também foram alvo das regras restritas do desconfinamento, para tentar impedir que os alunos os partilhem demasiado.

"Pais e crianças reagiram muito bem às indicações, está a correr tudo de forma muito tranquila", diz Paula Cristina Correia ao Expresso. Os que aceitaram que os filhos voltassem, entenda-se, porque dos 75 alunos do pré-escolar, só 39 iam regressar e, feitas as contas, acabaram por só aparecer 22. "É normal, os pais ainda têm receio. O nosso trabalho é agora contactar os que não compareceram como combinado para perceber o que aconteceu e fazer esse acompanhamento. Basta um para fazer toda a diferença no planeamento e organização do espaço. Isto vai retomar normalmente, vamos ter mais meninos", atira confiante.

Enquanto damos a volta à escola por fora (só entra dentro dos espaços interiores o pessoal estritamente necessário) começam a ouvir-se os sons que estiveram ausente durante dois meses. São as crianças da José Cardoso Pires que estão sentadas no chão do recreio, enquanto mantêm uma rigorosa distância social com a ajuda das educadoras. Cada uma mandou, na semana passada, uma foto sua de máscara, para que os alunos não estranhassem, e a presença de muitos adultos de máscara não parece provocar qualquer confusão. "Temos de perceber que eles passaram este tempo todo a ver pessoas assim. Estão habituados", acredita Paula Cristina Correia.

Dá cá cinco

A audiência improvisada, que contou também com os moradores dos prédios à volta, foi rápida a responder ao "bom dia" de Tiago Brandão Rodrigues, com o ministro a juntar-se ao animador que ensinava as crianças uma música sobre os cuidados higiénicos que agora fazem parte do mantra da nova normalidade. "Água e sabão na palma da mão", cantou o ministro com os alunos, enquanto fazia a coreografia, a que se juntaram todos os responsáveis. "Estou impressionado", revelou. "Espero que vão para casa e ensinem também às vossas famílias como fazer."

Entre os muitos "sim" com que respondeu a praticamente todas as perguntas, o pequeno David mostrou-se contente por estar de volta à escola e, ao seu lado, uma amiga revelou-se espantada "com tantas câmaras". O ministro explicou ainda como espirrar para a dobra do cotovelo fazendo uma das celebrações favoritas dos futebolistas, o dab, e não deixou qualquer criança por cumprimentar na hora da despedida. Nada que um "dá cá cinco" à distância não ajude.

O pré-escolar vai funcionar até 26 de junho e Tiago Brandão Rodrigues garante o que pode dizer-se "às famílias, olhos nos olhos": "estão criadas as condições para podermos aumentar a segurança para que sintam confiança neste momento que é naturalmente difícil de voltar à escola." O truque é ter paciência na conquista da desconfiança por parte dos pais e trabalhar com a capacidade de adaptação das crianças. "Entraram aqui como se nunca tivessem saído. Agora é continuar", espera Paula Cristina Correia.