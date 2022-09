Covid-19. Portugal sem data para reabrir portas a Espanha

Espanha marcou a data: a partir de 1 de julho, o único país que faz fronteira com Portugal abre a porta para que os turistas possam entrar. O Governo português, porém, ainda não decidiu quando reabre a porta do lado de cá.

O encerramento da fronteira a meio da Península Ibérica foi um passo coordenado entre António Costa e Pedro Sánchez, primeiro-ministro espanhol, quando a pandemia atingiu em cheio Madrid.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.