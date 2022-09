Risco de mortalidade com o coronavírus duplica nos doentes ou ex-doentes oncológicos

Os doentes ou ex-doentes de cancro que contraem covid-19 têm uma probabilidade mais elevada de morrer. É a conclusão de dois estudos agora publicados no "The Lancet", uma revista científica de referência, por ocasião do encontro anual da Sociedade Americana de Oncologia Clínica.

Os estudos examinam casos clínicos no Reino Unido, nos EUA no Canadá e em Espanha. Num dos estudos, em 928 doentes ou ex-doentes de cancro, metade deles requereram hospitalização após contraírem o coronavírus, tendo morrido 13 por cento, uma percentagem que equivale ao dobro da média verificada na restante população.

O outro estudo, com 800 doentes, apresenta uma discrepância ainda mais acentuada, com uma taxa de mortalidade de 28 por cento. Curiosamente, a taxa também sobe muito para os doentes que tomam hidroxicloroquina e azitromicina - uma combinação polémica às vezes usada para tratar o coronavírus - mas isso parece não acontecer quando apenas um desses medicamentos é administrado.

Jeremy Warner, um cientista citado pela Associated Press, avisa que existem muitos tipos diferentes de cancro - pelo menos 120. Alguns deles, nota, permitem uma expetativa de vida normal após tratamento. Mas justifica as medidas especiais agora tomadas por muitos hospitais em relação aos doentes ou ex-doentes de cancro, resumindo: "Se não tiverem covid-19, devem fazer tudo o que puderem para evitar tê-lo".

Um dos efeitos perigosos tem a ver com os pulmões, onde um cancro pode deixar sequelas anos após os tratamentos, prejudicando a resistência ao coronavírus.

Outro estudo também concluiu que doentes que fizeram quimioterapia têm um aumento de 64 por cento no risco de morrer pelo coronavírus se esse tratamento tiver tido lugar nos três meses anteriores. Apesar disso, médicos citados em artigos de imprensa avisam os doentes oncológicos para não adiarem tratamentos necessários.

"A mensagem é que, se precisa de tratamento para o seu cancro que possa ser curativo - cirurgia, radiação, alguma forma de quimioterapia - deve mesmo efetuá-lo", disse à CNN Toni Choueiri, professor da Harvard Medical School e co-autor de um dos estudos no "Lancet". Cabe aos médicos determinar a melhor forma de prosseguir os tratamentos, de forma a reduzir o mais possível os riscos.