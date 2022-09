Covid-19. Estudo sobre hidroxicloroquina posto em causa por 120 especialistas

Mais de 120 investigadores e médicos de todo o mundo escreveram uma carta aberta ao editor da “Lancet”, questionando o amplo estudo sobre hidroxicloroquina publicado recentemente pela revista científica. Os especialistas pedem acesso aos dados utilizados na pesquisa, que apontava para uma maior taxa de mortalidade entre os doentes com covid-19 tratados com o medicamento habitualmente usado para combater a malária. Com base nesse estudo, a Organização Mundial da Saúde interrompeu vários ensaios clínicos relacionados com o novo vírus.

São várias as discrepâncias e dúvidas levantadas quanto à investigação. Na quinta-feira, o “Guardian Australia” revelou que os dados australianos usados diferem dos registos que constam nos bancos de dados do departamento de saúde. Há questões colocadas também quanto à metodologia que foi seguida.

De acordo com a pesquisa – que refere a análise de dados de quase 15.000 infetados - os pacientes com covid-19 tratados com hidroxicloroquina morreram mais e desenvolveram mais complicações cardíacas do que os doentes que não receberam o fármaco. A conclusão foi a mesma, independentemente de o tratamento ter recorrido à hidroxicloroquina isoladamente ou em combinação com antibióticos, tendo os resultados sido comparados com 81.000 casos em que o medicamento não foi administrado.

Após as dúvidas lançadas também pela Universidade de Columbia, que questionou a modelagem estatística, a Surgisphere (empresa responsável pelo banco de dados usado) veio a público defender a integridade do estudo.

Mas os signatários da carta levantam outras dúvidas: “Não é feita menção aos países ou hospitais que contribuíram como fonte de dados, nem qualquer referência às suas contribuições. Um pedido aos autores para informarem quais os centros que contribuíram foi negado. Os dados da Austrália não são compatíveis com os relatórios oficiais e, desde então, a Surgisphere já admitiu que houve um erro na classificação de um hospital da Ásia. Isso aponta para a necessidade de uma maior verificação, para avaliar eventuais falhas em todo o banco de dados”.

São ainda postos em causa os dados relativos a África. O estudo indica que quase 25% de todos os casos de covid-19 e 40% de todas as mortes neste continente ocorreram em hospitais associados à Surgisphere, que alegadamente possuíam um sofisticado registo eletrónico de dados e monitorização dos pacientes. "Tanto o número de casos e mortes quanto a colheita detalhada de dados parecem improváveis", pode ler-se na carta.

Sapan Desai, fundador da Surgisphere e também autor do artigo publicado pela “The Lancet”, sublinhou que o estudo incidiu sobre “um grupo muito específico de pacientes hospitalizados”. “Declaramos claramente que os resultados das nossas análises não devem ser extrapolados para aqueles que ainda não desenvolveram a doença ou para aqueles que não foram internados”, acrescentou.