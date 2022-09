Covid-19. Eis as orientações da DGS para a utilização de “salas de espetáculos, de exibição de filmes cinematográficos e similares”

A Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgou esta quinta-feira as orientações para a utilização de equipamentos culturais na fase atual de mitigação e recuperação da pandemia de covid-19.

Num documento com 59 pontos, a DGS detalha como deve ser feita a preparação prévia à abertura ao público daqueles equipamentos, bem como as medidas gerais e específicas a adotar e os procedimentos perante um caso suspeito de infeção com o novo coronavírus.

Estas são algumas das medidas gerais:

Os equipamentos culturais, integrados ou fiscalizados por serviços e organismos da área da cultura ou municipais devem ter implementadas medidas de distanciamento físico que garantam a separação de 2 metros entre pessoas, com exceção dos locais de permanência para assistência ao espetáculo e filmes cinematográfico, em local coberto ou ao ar livre;

As entradas e saídas, sempre que exequível, devem ter circuitos próprios e separados, evitando o contacto entre pessoas;

Em espaços fechados, em cumprimento da legislação em vigor, deve ser utilizada máscara por todos os utilizadores e colaboradores, excetuando-se os membros dos corpos artísticos durante a sua atuação em cena.

Entre as medidas específicas para salas de espetáculos, de exibição de filmes cinematográficos e similares contam-se as seguintes:

A ocupação dos lugares sentados deve ser efetuada com um lugar livre entre espectadores que não sejam coabitantes, sendo a fila anterior e seguinte com ocupação de lugares desencontrados;

Nas salas de espetáculos ou similares com palco, não devem ser ocupadas as duas primeiras filas junto ao palco ou, em alternativa, deve ser garantida a distância de pelo menos 2 metros entre a boca de cena e a primeira fila ocupada.

Para as livrarias, arquivos e bibliotecas, esta é uma das medidas específicas:

A lotação máxima deve ser definida de forma a garantir o distanciamento físico entre os visitantes, reduzindo a mesma para 50% nas salas de leitura e 1 visitante por 20 m2 no interior do estabelecimento.

No caso dos museus, palácios, monumentos e similares:

A lotação máxima deve ser definida de forma a garantir o distanciamento físico entre os visitantes, reduzindo a mesma para 1 visitante por 20 m2.

Na programação ao ar livre:

Os recintos de espetáculo devem estar devidamente delimitados, permitir o acesso apenas aos titulares de bilhete de ingresso, ainda que o espetáculo seja de acesso gratuito, não sendo permitida a entrada física sem controlo por colaborador técnico do espetáculo.

“Se for detetado um caso suspeito, este deve ser encaminhado por um só colaborador para a área de isolamento através dos circuitos definidos no Plano de Contingência, garantindo que o mesmo é portador de máscara”, lê-se ainda no documento que pode ser consultado na íntegra neste link.